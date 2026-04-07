حافظ نعیم الرحمٰن سے ایرانی سفیر کی ملاقات، جماعت اسلامی کے دو ٹوک موقف پر اظہار تشکر

ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال اور ایران پر مسلط جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا

ویب ڈیسک April 07, 2026
اسلام آباد: امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمٰن سے ایرانی سفیر امیر مقدم نے انکے دفتر میں ملاقات کی۔

ملاقات میں خطے کی مجموعی صورتحال اور ایران پر مسلط جنگ کے تناظر میں تبادلہ خیال کیا گیا،  امیر جماعت اسلامی نے ایرانی قوم کی استقامت اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کیا۔

ایرانی سفیر نے پاکستانی قوم، حکومت اور جماعت اسلامی کے دوٹوک مؤقف پر شکریہ ادا کیا۔

حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مشکل کی گھڑی میں پوری پاکستانی قوم اپنے ایرانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، مسلم ممالک کو اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔

امیر جماعت اسلامی نے مزید کہا کہ امریکہ ایران پر حملے بند کرے اور خطے سے اپنے اڈے ختم کرے، فلسطین کی آزادی، خود مختار ریاست اور مسجد اقصیٰ کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

