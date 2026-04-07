’ ملک کیلئے جان قربان کرنے کو تیار ہوں‘، صدر پزشکیان کا جذباتی بیان سامنے آگیا

ایرانی حکام کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 2,076 افراد جاں بحق جبکہ 26,500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں

ویب ڈیسک April 07, 2026
ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔

انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اب تک ایک کروڑ 40 لاکھ سے زائد ایرانی شہری ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی تیاری ظاہر کر چکے ہیں۔

صدر پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا، ’میں نے بھی ایران کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے‘۔ ان کا کہنا تھا کہ ایرانی عوام متحد ہو کر ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں۔

دوسری جانب جاری جنگ کے دوران اسرائیل کی جانب سے ایران میں کئی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔

ایرانی حکام کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک کم از کم 2,076 افراد جاں بحق جبکہ 26,500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جس سے انسانی بحران کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی مسلسل خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے اور خطے میں بڑے تصادم کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔
متعلقہ

Express News

ایران سے اپنے پائلٹس واپس لانے میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا تھا؛ ٹرمپ

Express News

ایران کو صرف ایک رات میں ختم کرسکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہوسکتی ہے؛ ٹرمپ

Express News

ایرانی خزانہ ’’خارگ‘‘ ٹرمپ کے نشانے پر

Express News

اہم پیشرفت ہے لیکن یہ کافی نہیں؛ ایران کے امن منصوبہ تجویز پر ٹرمپ کا سخت ردعمل آگیا

Express News

ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کردیا

Express News

ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری؛ کئی عمارتیں منہدم؛ 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی

