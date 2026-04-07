وزیراعظم کی زیرصدارت اہم اجلاس؛ نیشنل ٹیرف کمیشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ

اسلام آباد:
وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ٹیرف کمیشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ہدایات جاری کردی ہیں۔
نیشنل ٹیرف کمیشن کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اہم اجلاس وزیراعظم کی زیرصدارت ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ ادارے کی تنظیم نو، فعال کارکردگی، صنعتی فروغ اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ناگزیر ہے۔
وزیراعظم نے تمام آپریشنل فنکشنز کی ڈیجیٹلائزیشن، شفافیت، معیاری اصلاحات اور کیسز کو معینہ مدت میں نمٹانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی پیچیدگیوں کا خاتمہ، ایپلٹ ٹریبونل کی بہتری اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے اقدامات یقینی بنائیں۔
شہباز شریف نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، عالمی معیار کے مطابق عملے کی تربیت اور پیشہ ور ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔
اجلاس میں بین الاقوامی بہترین اطوار اپنا کر کمیشن کی کارکردگی کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
چیئرمین ٹیرف کمیشن نے وزیراعظم سے منظور شدہ روڈ میپ کے تحت جاری قانونی، انتظامی اور مالی اصلاحات پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ، وزیر تجارت، وزیر قانون، وزیر موسمیاتی تبدیلی، وزیر اقتصادی امور اور معاون خصوصی نے شرکت کی۔