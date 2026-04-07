وزیراعظم کی زیرصدارت اہم اجلاس؛ نیشنل ٹیرف کمیشن کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ

وزیراعظم کا تمام آپریشنل فنکشنز کی ڈیجیٹلائزیشن، شفافیت، معیاری اصلاحات اور کیسز کو معینہ مدت میں نمٹانے کا حکم

ویب ڈیسک April 07, 2026
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے نیشنل ٹیرف کمیشن  کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ  کرتے ہوئے ہدایات جاری کردی ہیں۔

نیشنل ٹیرف کمیشن کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اہم اجلاس وزیراعظم کی زیرصدارت ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ ادارے کی تنظیم نو، فعال کارکردگی، صنعتی فروغ اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ناگزیر ہے۔

وزیراعظم نے تمام آپریشنل فنکشنز کی ڈیجیٹلائزیشن، شفافیت، معیاری اصلاحات اور کیسز کو معینہ مدت میں نمٹانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ قانونی پیچیدگیوں کا خاتمہ، ایپلٹ ٹریبونل کی بہتری اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے اقدامات یقینی بنائیں۔

شہباز شریف نے انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، عالمی معیار کے مطابق عملے کی تربیت اور پیشہ ور ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کی۔

اجلاس میں بین الاقوامی بہترین اطوار اپنا کر کمیشن کی کارکردگی کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر اتفاق کیا گیا۔

چیئرمین ٹیرف کمیشن نے وزیراعظم سے منظور شدہ روڈ میپ کے تحت جاری قانونی، انتظامی اور مالی اصلاحات پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں وزیر خزانہ، وزیر تجارت، وزیر قانون، وزیر موسمیاتی تبدیلی، وزیر اقتصادی امور اور معاون خصوصی نے شرکت کی۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

