پاکستان نے بیساکھی میلے کیلئے 2800 سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کردیے

سکھ یاتری 10 سے 19 اپریل تک پاکستان میں منعقدہ مذہبی تقریبات میں شرکت کریں گے، پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی

ویب ڈیسک April 07, 2026
پاکستان نے بیساکھی میلے کے موقع پر بھارت کے 2800 سے زائد سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کردیے۔

پاکستانی ہائی کمیشن نئی دہلی کے مطابق سکھ یاتری 10 سے 19 اپریل 2026 تک پاکستان میں منعقد ہونے والی سالانہ مذہبی تقریبات میں شرکت کریں گے۔

یاتری اپنے قیام کے دوران مختلف مقدس مقامات کی یاترا کریں گے، جن میں گوردوارہ پنجہ صاحب، گوردوارہ ننکانہ صاحب اور گوردوارہ کرتارپور صاحب شامل ہیں۔

اس موقع پر ناظم الامور سعد احمد وڑائچ نے یاتریوں کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ پاکستان کے بین المذاہب اور بین الثقافتی ہم آہنگی کے فروغ کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ مختلف مذہبی مقامات کے ایک باوقار امین کے طور پر پاکستان رواداری، خیرسگالی اور باہمی احترام کے آفاقی اصولوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

