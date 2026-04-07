پی ٹی آئی کا ممکنہ احتجاج: اڈیالہ جیل کے باہر سکیورٹی کے سخت انتظامات

راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر کنٹینرز لگادیے، بھاری نفری تعینات

ویب ڈیسک April 07, 2026
راولپنڈی: اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی کے ممکنہ احتجاج کے پیش نظر سکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

پولیس ذرائع کے مطابق ضلع بھر کے تھانوں کی حدود میں خصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں، جبکہ ہر تھانے کی حدود میں تین ناکے لگائے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل جانے والے اہم راستوں، فیکٹری ناکہ، داہگل اور گورکھپور پر بھی چیکنگ کا سخت نظام نافذ کر دیا گیا ہے۔

ناکہ بندیوں پر اینٹی رائٹ فورس، ایلیٹ فورس، لیڈیز پولیس اور ضلعی پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے، جبکہ واٹر کینن اور قیدی وینز بھی جیل کے قریب موجود رکھی گئی ہیں تاکہ کسی بھی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔

راولپنڈی پولیس نے اڈیالہ جیل جانے والے راستوں پر کنٹینرز لگا کر آمدورفت محدود کر دی ہے، جبکہ مقامی افراد کو گاڑیوں کی تلاشی کے بعد گزرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔

دوسری جانب داہگل ناکے پر پہنچنے والے ایک پی ٹی آئی کارکن کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس نے داہگل سے اڈیالہ جیل جانے والا راستہ مکمل طور پر سیل کر دیا ہے اور رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بند کر دی گئی ہے۔

ممکنہ احتجاج کے پیش نظر شہر میں سکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور پولیس کی بھاری نفری مختلف مقامات پر تعینات کر دی گئی ہے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

