ایرانی حملے سعودیہ عرب کی خودمختاری اور سالمیت کے خلاف ہیں، پاکستان

پاکستان ان حملوں کی سخت اور دوٹوک الفاظ میں مذمت کرتا ہے، پاکستان اس مشکل گھڑی میں سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے

ویب ڈیسک April 07, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

پاکستان نے سعودی عرب پر ایرانی میزائل و ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایک بار پھر سعودی عرب سے  مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔

دفتر خارجہ کے مطابق حکومتِ پاکستان نے سعودی عرب کے مشرقی علاقے میں توانائی تنصیبات پر ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، پاکستان اس واقعہ کی سخت اور دوٹوک الفاظ میں مذمت کرتا ہے، ان حملوں کے نتیجے میں ہوئے جانی نقصان پر افسردہ ہے اور اہم انفرااسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کی شدید مذمت کرتا ہے۔

دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے جاں بحق افراد کے اہلِ خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے،  پاکستان اس مشکل گھڑی میں سعودی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور اسے سعودی عرب کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتا ہے یہ حملے خطے میں امن و استحکام کے لیے خطرناک ہیں
اور کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔

ترجمان دفترخارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی اور سکیورٹی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو