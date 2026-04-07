پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی سر پر گیند لگنے سے شدید زخمی، اسپتال منتقل

اسلام آباد یونائٹیڈ نے واقعے کی صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر پریکٹس ختم کردی

زبیر نذیر خان April 07, 2026
facebook whatsup

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ٹیم اسلام آباد یونائٹیڈ کے کھلاڑی نیٹ پریکٹس کے دوران سر پر گیند لگنے سے شدید زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہونے والے پریکٹس سیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹر مارک چیپمین نے شاٹ کھیلا تو گیند حمزہ سجاد کی گردن کے پچھلے حصے پر لگی۔

زوردار گیند لگنے کے باعث وہ زمین پر گر پڑے۔ واقعے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی اور تمام کھلاڑی بھاگ کر زخمی فیلڈر کے پاس پہنچ گئے۔

طبی عملہ بھی فوری طور پر پہنچ گیا، زخمی فیلڈر کو ایمبولنس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کردیا گیا۔

اسلام آباد یونائٹیڈ نے واقعے کی صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے  فوری طور پر پریکٹس ختم کر دی۔

واقعے کے حوالے سے موقف جاننے کے لیے کوشش کے باوجود فرنچائز کے ترجمان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پی ایچ ایف نے انڈر 18 نیشنل ہاکی چیمپئن شپ کا شیڈول جاری کر دیا

Express News

کیا فخر زمان نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا؟

Express News

پی ایس  ایل 11: ملتان سلطانز نے راولپنڈیز کو 7 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

اسٹیو اسمتھ نے صاحبزادہ فرحان کو ملتان سلطانز کی کامیابی کی وجہ قرار دے دیا

Express News

آئی سی سی مینز پلیئر آف دی منتھ کیلئے نامزدگیوں کا اعلان

Express News

نیشنل باکسنگ چیمپیئن شپ؛سندھ اسٹرائیکرز کی7 گولڈ میڈلز کیساتھ پہلی پوزیشن

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو