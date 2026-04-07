پی ایس ایل: اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی سر پر گیند لگنے سے شدید زخمی، اسپتال منتقل

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی ٹیم اسلام آباد یونائٹیڈ کے کھلاڑی نیٹ پریکٹس کے دوران سر پر گیند لگنے سے شدید زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہونے والے پریکٹس سیشن میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹر مارک چیپمین نے شاٹ کھیلا تو گیند حمزہ سجاد کی گردن کے پچھلے حصے پر لگی۔
زوردار گیند لگنے کے باعث وہ زمین پر گر پڑے۔ واقعے کے بعد اسلام آباد یونائیٹڈ کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی اور تمام کھلاڑی بھاگ کر زخمی فیلڈر کے پاس پہنچ گئے۔
طبی عملہ بھی فوری طور پر پہنچ گیا، زخمی فیلڈر کو ایمبولنس کے ذریعے قریبی اسپتال منتقل کردیا گیا۔
اسلام آباد یونائٹیڈ نے واقعے کی صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر پریکٹس ختم کر دی۔
واقعے کے حوالے سے موقف جاننے کے لیے کوشش کے باوجود فرنچائز کے ترجمان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔