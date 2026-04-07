ایران میں آج بلیک میلنگ، کرپشن اور خونریزی کے 47 سالہ دور کا خاتمہ ہوسکتا ہے؛ ٹرمپ

ایرانی تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹادیں گے جو دوبارہ کبھی اُٹھ کھڑی نہیں ہوسکے گی، امریکی صدر

ویب ڈیسک April 07, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران جنگ کے خاتمے کا ممکنہ وقت بتادیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک بار پھر ایران کو آج رات تک آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے سخت الٹی میٹم دیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر بحری آمد و رفت کے لیے نہ کھولا تو آج رات ایک پوری تہذیب ختم ہوسکتی ہے جو دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔

صدر ٹرمپ نے یہ بیان نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری کیا جو ان کے حالیہ الٹی میٹم کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے تقریباً 12 گھنٹے قبل سامنے آیا ہے جس سے ان کے سنگین عزائم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

صدر ٹرمپ نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو لیکن غالباً ایسا ہو جائے گا۔ تاہم اب جب کہ مکمل اور کلی رجیم چینج ہو چکی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور کم شدت پسند ذہن غالب آ سکتے ہیں، تو شاید کچھ انقلابی اور حیران کن مثبت تبدیلی بھی ممکن ہو۔

انھوں نے مزید کہا کہ ہم آج رات دیکھیں گے، یہ دنیا کی طویل اور پیچیدہ تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہوگا۔ 47 سال کی بلیک میلنگ، کرپشن اور خونریزی کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

یاد رہے کہ اس سے قبل اتوار کو ایک سخت بیان میں صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نے ہرمز آبنائے کو نہ کھولا تو امریکا منگل کی شام سے ایران کے اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے گا، جس میں بجلی گھر اور پُل شامل ہوں گے۔

 
متعلقہ

Express News

ایران سے اپنے پائلٹس واپس لانے میں خدا ہماری رہنمائی کر رہا تھا؛ ٹرمپ

Express News

ایران کو صرف ایک رات میں ختم کرسکتے ہیں اور وہ منگل کی رات ہوسکتی ہے؛ ٹرمپ

Express News

ایرانی خزانہ ’’خارگ‘‘ ٹرمپ کے نشانے پر

Express News

اہم پیشرفت ہے لیکن یہ کافی نہیں؛ ایران کے امن منصوبہ تجویز پر ٹرمپ کا سخت ردعمل آگیا

Express News

ایران نے امریکی امن منصوبے پر اپنا جواب پاکستان کو پیش کردیا

Express News

ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے جاری؛ کئی عمارتیں منہدم؛ 4 افراد ہلاک اور 8 زخمی

