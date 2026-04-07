پاکستان سپر لیگ (PSL) کے 11ویں ایڈیشن میں راولپنڈی کی نمائندگی کرنے والے اسٹار فاسٹ بولر نسیم شاہ کے لیے یہ سیزن ڈراؤنا خواب ثابت ہورہا ہے۔
سوشل میڈیا تنازع پر بھاری جرمانے کے بعد اب فٹنس مسائل نے انہیں ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا ہے۔
سوشل میڈیا تنازع اور 2 کروڑ روپے جرمانہ
سینئر صحافی سلیم خالق کے مطابق نسیم شاہ اس وقت ’آ بیل مجھے مار‘ کی عملی تصویر بن گئے۔ انہوں نے غیر ضروری طور پر ایک سوشل میڈیا تنازع میں خود کو الجھایا، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) نے ان پر 2 کروڑ روپے کا بھاری جرمانہ عائد کیا۔
یہ پاکستان کی کھیلوں کی تاریخ کا کسی کھلاڑی پر کیا جانے والا سب سے بڑا جرمانہ ہے، جس نے شعیب اختر کا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے۔ نسیم شاہ نے پہلے اس ٹویٹ سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور پھر اکاؤنٹ ہیک ہونے کا دعویٰ کیا، جو کہ غلط ثابت ہوا۔
فٹنس مسائل اور پی ایس ایل سے محرومی
ابھی نسیم شاہ اس صدمے سے باہر نہیں آئے تھے کہ گزشتہ میچ کے دوران وہ کمر کی تکلیف (Side Injury) کا شکار ہو گئے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق نسیم شاہ اب پی ایس ایل کے بقیہ میچز نہیں کھیل سکیں گے۔
8.65 کروڑ روپے کے بھاری کنٹریکٹ کی رقم بھی ان کے ہاتھ سے نکلنے کا خدشہ ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے تک کرکٹ کے میدانوں سے دور رہ سکتے ہیں۔
’کھلاڑی بچے ہوتے ہیں، پی سی بی درگزر کرے‘
سلیم خالق نے اپنے ولاگ میں نسیم شاہ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ نسیم سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کسی اور کے حوالے کر کے ’ایرر آف ججمنٹ‘ (فیصلے کی غلطی) کی، لیکن وہ ابھی جوان ہیں اور انہیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ انہوں نے پی سی بی سے مطالبہ کیا کہ نسیم شاہ نے ماضی میں افغانستان کے خلاف میچ جتوائے ہیں، وہ ہمارے اہم اثاثہ ہیں، لہٰذا بورڈ کو انہیں معاف کر کے ان کی بحالی (Rehab) پر توجہ دینی چاہیے۔
راولپنڈی کی ٹیم کے لیے بڑا دھچکا
نسیم شاہ کی غیر موجودگی راولپنڈی کی فرنچائز کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے۔ اگلے سال ہونے والے ورلڈ کپ اور آنے والی سیریز کے لیے نسیم شاہ کی فٹنس پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کرکٹ شائقین اور ماہرین اس وقت نسیم شاہ کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں تاکہ وہ دوبارہ پاکستان کی نمائندگی کر سکیں۔