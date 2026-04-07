ایران امریکا بیٹھنے کو تیار تھے، اسرائیل نے مذاکرات کامیاب دیکھ کر بڑا حملہ کردیا، اسحاق ڈار

کل رات جو پیشرفت ہوئی ہم ایران اور امریکا کو ہم بیٹھا لیتے، اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران نے سعودی عرب پر حملہ کیا

ویب ڈیسک April 07, 2026
ڈپٹی وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ایران اور امریکا کے مذاکرات کے حوالے سے کل بڑی پیشرفت ہوئی اور اس کامیابی کو دیکھ کر اسرائیل نے بڑا حملہ کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سینیٹ اجلاس میں ایوان کو اعتماد میں لیتے ہوئے وزیر خزانہ نے بتایا کہ 29 مارچ کو پاکستان میں چارممالک کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی، چین کے وزیرخارجہ کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوتی رہی جن کی دعوت پر میں بیجنگ بھی کیا۔

انہوں نے بتایا کہ چین اور پاکستان پانچ نکات پر اتفاق ہوا اور چینی وزارت خارجہ نے انہیں جاری کیا، امریکہ نے 15 نکات جبکہ ایران نے 5 نکات کے مطالبات دئیے، دونوں ممالک کے مطالبات ہم نے پہنچائے۔

اسحاق ڈار نے انکشاف کیا کہ ایران امریکا مذاکرات کے حوالے سے کل بڑی خطرناک پیشرفت ہوئی، کل رات جب اسرائیل نے دیکھا کہ ہم دونوں فریقین کو ایک ساتھ بیٹھا لیں گے تو اسرائیل نے رات کو ایران پر بڑا حملہ کردیا اور نتیجے میں ایران نے سعودی عرب میں بڑا حملہ کردیا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

سعودیہ پر ایرانی حملے غیر ضروری ہیں جو کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں،کور کمانڈر کانفرنس

Express News

امریکا کے ڈیڈلائن ختم ہونے سے قبل ہی ایران کے آئل ٹرمینل اور پُلوں پر حملے؛ 35 ہلاکتیں

Express News

ایران میں آج بلیک میلنگ، کرپشن اور خونریزی کے 47 سالہ دور کا خاتمہ ہوجائے گا؛ ٹرمپ

انہوں نے کہا کہ ایران پر جب حملہ ہوا میں مدینہ منورہ میں تھا اور پاکستان اسلامی ممالک میں سے واحد ملک ہے جس نے ایران پر حملے کی مذمت کی۔ اس کے بعد اگلہ ٹیلیفون میں نے ایرانی وزیرخارجہ کو کیا۔

اسحاق ڈار نے کہا کہ تین چارگھنٹوں کے بعد ایران نے عرب ممالک پر حملے شروع کردیے، کل ہی چین جاپان، انگلینڈ اور کینیڈا سے رابطہ کیا۔

نائب وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے دونوں ممالک نے پاکستان کی ثالثی کو قبول کیا، ہم نے پرپوزڈ اسٹیٹ میں اسرائیل کی مذمت بھی ڈلوائی۔

وزیرخارجہ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے بات چیت کی آفر کی تھی میں دوبارہ انہیں یاد کرواتا ہوں، حالات کی وجہ سے وزیراعظم بہت مصروف ہیں ورنہ اپوزیشن سے ملاقات میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، میں وزیراعظم کو دوبارہ یاد کرواؤں گا۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹرک ڈرائیور نے اسکوٹی سوار ماں بیٹے کو کچل دیا

Express News

کراچی میں موٹرسائیکل سوار ماں بیٹے کو ٹکر مار کر بھاگنے والا ڈرائیور 12 روز بعد پکڑا گیا

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

13 عوامی سماعتیں؛ سانحہ گل پلازہ کے کمیشن نے حتمی رپورٹ مرتب کرلی

Express News

کامران ٹیسوری کی بطور گورنر بحالی اور ملاقات کیلیے خطرناک اسٹنٹ کرنے والے شخص پر پرچہ کٹ گیا

Express News

جلسے کی اجازت نہ ملی تو جہاں جہاں روکا جائے گا وہیں جلسہ گاہ بنا دیں گے، سہیل آفریدی  

