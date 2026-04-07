آرٹیمس II کے خلابازوں کو چاند مشن سے قبل ریان گوسلنگ کی فلم کیوں دکھائی گئی؟

ناسا نے چاند مشن کے لانچ سے پہلے خلابازوں کےلیے ایک خصوصی ’مووی نائٹ‘ کا اہتمام کیا

ویب ڈیسک April 07, 2026
facebook whatsup

چاند کے تاریخی مشن پر روانگی سے قبل ناسا کے آرٹیمس II مشن کے خلا بازوں نے ایک دلچسپ انداز میں تیاری کی، جہاں انہوں نے لانچ سے پہلے ایک خصوصی ’مووی نائٹ‘ کا اہتمام کیا۔

رپورٹس کے مطابق چار رکنی عملے نے خلائی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ریان گوسلنگ کی 2026 کی سائنس فکشن فلم Project Hail Mary دیکھی۔

یہ فلم ایک ایسے ماہر حیاتیات کی کہانی پر مبنی ہے جو خلا میں جا کر ایک اجنبی مخلوق کے ساتھ مل کر زمین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔

آرٹیمس II کے خلا باز یکم اپریل کو اپنے مشن پر روانہ ہوئے اور 6 اپریل کو زمین سے سب سے زیادہ فاصلے تک جانے والے انسان بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس دوران 4 اپریل کو ایک ٹی وی انٹرویو میں کینیڈین خلا باز جیریمی ہینسن نے بتایا کہ انہوں نے یہ فلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ قرنطینہ کے دوران دیکھی تھی۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ فلم دیکھنا ان کے لیے ایک خاص تجربہ تھا کیونکہ انہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اس خلائی مہم سے پہلے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا موقع ملا۔ جیریمی ہینسن نے ریان گوسلنگ کی اداکاری کو سراہتے ہوئے کہا کہ ’’فن اور سائنس ایک دوسرے کی عکاسی کرتے ہیں، اور انہوں نے اس فلم میں شاندار کام کیا۔‘‘

یہ دلچسپ پہلو اس تاریخی مشن کو مزید یادگار بنا گیا، جہاں حقیقت میں خلا کا سفر کرنے والے خلا بازوں نے روانگی سے پہلے ایک ایسی فلم دیکھی جو خلا میں انسان کی جدوجہد کو بیان کرتی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

’جب تک جرم ثابت نہ ہو، انسان بے گناہ ہے‘، کیس جیتنے کے بعد علی ظفر کا اظہار خیال

Express News

غیر قانونی کلینک کیس، ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا

Express News

’دی بیٹ مین‘ سے جوکر کا کردار کیوں حذف کیا گیا؟ اداکار کا انکشاف

Express News

اداکارہ حنا آفریدی کے بھائی کی ٹرانسفارمیشن ویڈیو نے سب کو حیران کردیا

Express News

جھانوی کپور کی ڈیپ فیک نامناسب تصاویر، اداکارہ نے اہم انکشاف کردیا

Express News

جیجی حدید کا ایپسٹین فائلز میں نام آنے کے بعد ردعمل سامنے آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو