عام طور پر کھانوں کا ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال ہونے والی پیاز درحقیقت غذائیت اور خوبصورتی دونوں کے لیے ایک مکمل قدرتی ذریعہ ہے۔
ماہرین کے مطابق یہ سادہ سی سبزی اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامن سی اور سلفر کمپاؤنڈز سے بھرپور ہوتی ہے، جو جسم کو اندر سے مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ جلد اور بالوں کی صحت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔
پیاز کو اگر کچا سلاد کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ نظامِ ہاضمہ کو بہتر بنانے، ہڈیوں کو مضبوط رکھنے اور سانس سے متعلق بعض مسائل میں بہتری لانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دل کی صحت کے لیے بھی مفید ہے، کیونکہ یہ کولیسٹرول کو متوازن رکھنے، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے اور مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں معاون ہوتی ہے۔
پیاز میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم کو فری ریڈیکلز کے نقصان سے بچاتے ہیں، جو مختلف دائمی بیماریوں جیسے کینسر اور دل کے امراض کے خطرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاز میں موجود قدرتی فائبر نظامِ ہاضمہ کو فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ آنتوں کی حرکت کو بہتر بناتا ہے اور قبض جیسے مسائل سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے، جس کے باعث مجموعی صحت بہتر رہتی ہے۔
خوبصورتی کے حوالے سے بھی پیاز کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس میں موجود سلفر بالوں کی مضبوطی اور نشوونما کے لیے نہایت ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہی جز کیراٹین کی تشکیل میں مدد دیتا ہے جو بالوں کا بنیادی پروٹین ہے۔
پیاز کے تیل کو سر پر لگانے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے، بالوں کے پٹک مضبوط ہوتے ہیں اور بالوں کی بڑھوتری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جلد کو بھی تروتازہ اور صحت مند رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔
تاہم ماہرین صحت خبردار کرتے ہیں کہ ہر فرد کے لیے کچا پیاز یکساں مفید نہیں ہوتا۔ خاص طور پر وہ افراد جو معدے کے مسائل یا Irritable Bowel Syndrome (IBS) کا شکار ہوں، انہیں کچا پیاز کھانے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ایسی صورت میں پیاز کو پکا کر استعمال کرنا یا مکمل پرہیز کرنا بہتر رہتا ہے۔
مجموعی طور پر پیاز ایک سادہ مگر بے حد مؤثر قدرتی غذا ہے، جو مناسب استعمال کے ذریعے صحت، خوبصورتی اور بالوں کی بہتری میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔