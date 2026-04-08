واٹس ایپ کا نیا فیچر: شور میں بھی صاف آواز کے ساتھ کال ممکن

یہ فیچر عموماً مہنگے ائیر فونز یا جدید ڈیوائسز میں دستیاب ہوتا ہے جسے اب براہ راست ایپ میں شامل کیا جارہا ہے

ویب ڈیسک April 08, 2026
میسجنگ ایپ واٹس ایپ نے صارفین کے لیے ایک جدید سہولت متعارف کرانے کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کے تحت اب کالز کے دوران پس منظر کے شور کو کم کیا جاسکے گا۔

یہ وہ فیچر ہے جو عموماً مہنگے ائیر فونز یا جدید ڈیوائسز میں دستیاب ہوتا ہے، تاہم اب اسے براہِ راست ایپ میں شامل کیا جا رہا ہے۔

رپورٹس کے مطابق واٹس ایپ اس وقت نوائز کینسلیشن فیچر کی آزمائش کر رہا ہے، جو وائس اور ویڈیو کالز دونوں کے دوران کام کرے گا۔ اس کا مقصد صارفین کو زیادہ واضح اور صاف آواز فراہم کرنا ہے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں جب اردگرد شور زیادہ ہو۔

یہ نیا فیچر فی الحال اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے بیٹا ورژن میں دیکھا گیا ہے، جہاں کال کے دوران پس منظر کی آوازیں خودکار طور پر فلٹر ہو جاتی ہیں۔ اس سے ٹریفک، ہجوم یا دیگر شور والی جگہوں پر بھی بات چیت آسان اور واضح ہو جائے گی۔

صارفین کو اس فیچر پر مکمل کنٹرول بھی دیا جائے گا، یعنی وہ کال کے دوران اپنی ضرورت کے مطابق اسے آن یا آف کر سکیں گے۔ یہ آپشن کال مینیو میں ’’ریز ہینڈ‘‘ اور ’’شیئر اسکرین‘‘ کے فیچرز کے نیچے موجود ہوگا، جبکہ ابتدائی طور پر اسے بائی ڈیفالٹ فعال رکھا جائے گا۔

فی الحال یہ فیچر آزمائشی مرحلے میں ہے، اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اسے عام صارفین کے لیے کب تک متعارف کرایا جائے گا، تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں یہ سہولت وسیع پیمانے پر دستیاب ہوگی۔
متعلقہ

Express News

مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین

Express News

سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ

Express News

مصنوعی ذہانت نے فلم انڈسٹری کا انداز بدل دیا، کیا روایتی فلم سازی ختم ہوجائے گی؟

Express News

یورپین یونین کے کلاؤڈ سسٹمز پر سائبر حملہ، 92 جی بی ڈیٹا چوری

Express News

سیارہ زحل کے گرد کنارے کیسے وجود میں آئے

Express News

چاند کے سفر کے دوران خلا سے لی گئی زمین کی تصاویر وائرل

