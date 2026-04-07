وزیراعظم شہباز شریف نے مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے خاتمے کیلیے ٹرمپ سے ڈیڈ لائن میں دو ہفتوں کی توسیع اور ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی اپیل کردی۔
وزیراعظم شہباز شریف نے ایران امریکا جنگ کے فیصلہ کن مرحلے کے عین وقت میں سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر پیغام جاری کیا۔
انہوں نے لکھا کہ پاکستان نے اس تناظر میں اہم سفارتی پیش رفت کی اور اپیل کی ہے کہ امریکا کے صدر سفارتی عمل کو موقع دینے کے لیے ڈیڈ لائن میں دو ہفتوں کی توسیع کریں۔
وزیراعظم نے لکھا کہ پاکستان کی جانب سے ایران سے بھی برادرانہ انداز میں درخواست ہے کہ وہ خیرسگالی کے جذبے کے تحت آبنائے ہرمز کو دو ہفتوں کے لیے کھول دے تاکہ خطے میں کشیدگی کم کرنے میں مدد مل سکے۔
پاکستان نے تمام متحارب فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مکمل جنگ بندی کا اعلان کریں تاکہ سفارت کاری کو نتیجہ خیز انجام تک پہنچایا جا سکے۔
وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کا مؤقف ہے کہ یہ اقدام خطے میں طویل المدتی امن اور استحکام کے لیے نہایت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔