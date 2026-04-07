کراچی میں پولیس کو چھاپہ مارنا مہنگا پڑ گیا، عوام کا اہلکاروں پر تشدد

ایس ایس پی کے مطابق ویڈیو کچھ عرصے پرانی ہے جبکہ ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کر کے انہیں گرفتار بھی کرلیا گیا ہے

منور خان April 08, 2026
شہر قائد کے علاقے ملیر سٹی میں پولیس اہلکاروں کو چھاپہ مارنا مہنگا پڑ گیا، علاقہ مکینوں ںے پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ پولیس اہلکاروں کو بھاگ کر اپنی جان بچانا پڑی گئی۔

تفصیلات کے مطابق ملیر سٹی میں پولیس اہلکاروں کے چھاپے اور عوام کی جانب سے تشدد کی فوٹیج سامنے آئی۔

اس پر ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے بتایا کہ ویڈیو کچھ عرصہ پرانی ہے اور تشدد کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انھیں گرفتار کرلیا گیا تھا تاہم گزشتہ روز اسی واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

انہوں نے بتایا کہ مذکورہ واقعہ ملیر سٹی کے علاقے لاسی گوٹھ میں 20 مارچ کو پولیس کے چھاپے کے دوران پیش آیا تھا جہاں پولیس سے 3 ملزمان نے جھگڑا کیا بعدازاں پولیس پر تشدد میں ملوث رحیم عرف شوٹر ، سکندر ، ارشد کو پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کیا تھا۔

پولیس چھاپے کے دوران ملزمان کے قبضے سے منشیات بھی ملی تھی ، پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف 21 مارچ کو اقدام قتل ، غیر قانونی اسلحہ اور منشیات ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت 2 مقدمات درج کیے تھے۔
متعلقہ

Express News

کراچی میں 3 روز کے دوران اندھی گولیاں لگنے سے 9 افراد زخمی، 3 خواتین اور نوعمر لڑکا بھی شامل

Express News

میٹرک بورڈ کراچی نے نیا امتحانی شیڈول جاری کردیا

Express News

کراچی میں ڈکیتوں نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی، رواں سال کی تعداد 20 ہوگئی

Express News

کراچی میں فینسی نمبر پلیٹ اور ٹریفک قوانین پر عملدرآمد کیلیے کریک ڈاؤن، پہلے روز 164 چالان

Express News

کراچی میں ڈاکو شہری سے 70 لاکھ روپے نقدی چھین کر فرار

Express News

کراچی میں ہیوی ٹریفک گردی، ٹریلر نے نوجوان کو کچل دیا، چہرہ مسخ

