مائیکروسافٹ کے شریک بانی اور امریکا کے ارب پتی بل گیٹس بدنام زمانہ جنسی اسکینڈل ایپسٹین کی تحقیقات کرنے والی کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے جہاں ان سے سوالات کیے جائیں گے۔
غیرملکی خبرایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل امریکی ارب پتی اور مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس 10 جون کو کانگریس کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے جو جنسی اسکینڈل میں سزا میں دوران قید انتقال کر جانے والے جیفری ایپسٹین اور اس کی ساتھی گیزلین میکسویل کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔
مائیکروسافٹ کے شریک بانی ایپسٹین اسکینڈل میں ان نمایاں شخصیات میں شامل ہیں جن کے نام امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری کردہ دستاویزات میں سامنے آئے، جن میں ایپسٹین کے ساتھ قریبی تعلقات، مشتبہ مالی معاملات اور نجی تصاویر کا ذکر کیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق بل گیٹس ایک “تحریری ریکارڈ کے لیے انٹرویو دیں گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی گواہی بند کمرے میں اسی طرز پر ہوگی جیسے سابق صدر بل کلنٹن اور سابق وزیر خارجہ اور سینیٹر ہلیری کلنٹن سے گواہی لی گئی تھی۔
قبل ازیں گیٹس اعتراف کر چکے ہیں کہ ایپسٹین کے ساتھ تعلق رکھنا ان کی بڑی غلطی تھی اور اپنی فلاحی تنظیم کے عملے کو بتایا تھا کہ ان کے دو روسی خواتین کے ساتھ تعلقات تھے تاہم انہوں نے ایپسٹین کے جرائم میں کسی صورت ملوث ہونے کی تردید کی تھی۔
بل گیٹس نے رواں برس فروری میں گیٹس فاؤنڈیشن میں عملے کے ساتھ ایک اجلاس کے دوران افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایپسٹین کے ساتھ ان کے تعلقات نے ان کی فلاحی سرگرمیوں کو متاثر کیا۔
امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے جاری دستاویزات میں شامل ایک ڈرافٹ ای میل میں ایپسٹین نے الزام لگایا کہ گیٹس کے غیر ازدواجی تعلقات تھے اور لکھا کہ ان کا تعلق بل گیٹس کی مدد کرنے سے لے کر روسی خواتین کے ساتھ تعلقات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے منشیات فراہم کرنے اور شادی شدہ خواتین کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کو آسان بنانے تک پھیلا ہوا تھا۔
70 سالہ بل گیٹس نے اس اجلاس میں دو تعلقات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے تعلقات تھے، ایک روسی برج پلیئر کے ساتھ جس سے میری ملاقات برج مقابلوں میں ہوئی اور ایک روسی نیوکلیئر فزسسٹ کے ساتھ جس سے میں کاروباری سرگرمیوں کے ذریعے ملا تھا، تاہم انہوں نے ایپسٹین کے متاثرین کے ساتھ کسی بھی تعلق کی سختی سے تردید کی۔
انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا اور میں نے کوئی غیر قانونی چیز نہیں دیکھی، ان کا ایپسٹین سے تعلق 2011 میں شروع ہوا، یعنی اس کے تین سال بعد جب ایپسٹین نے ایک کم عمر لڑکی کو جسم فروشی کے لیے راغب کرنے کے جرم کا اعتراف کیا تھا۔
بل گیٹس نے کہا کہ وہ ایپسٹین پر عائد 18 ماہ کی سفری پابندی سے آگاہ تھے لیکن انہوں نے اس کا پس منظر جانچنے کی کوشش نہیں کی۔
ان کا کہنا تھا کہ ان کی اس وقت کی اہلیہ میلنڈا نے 2013 میں ایپسٹین کے بارے میں خدشات ظاہر کیے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کم از کم ایک سال تک اس سے تعلق برقرار رکھا۔
یاد رہے کہ ایپسٹین کا 2019 میں نیویارک کی جیل میں اس وقت انتقال ہوگیا تھا جب وہ کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ کے مقدمے کا سامنا کر رہا تھا اور انہیں سزا بھی ہوچکی تھی۔