ایران کی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے 40 ویں روز صوبہ قزوین میں 6 جدید کروز میزائل، ہمدان اور تہران کے شامل میں دو میزائل مار گرائے ہیں۔
ایرانی میڈیا کے مطابق فوجی حکام نے بتایا پاسداران انقلاب نے قزوین کی فضاؤں میں 6 جدید کروز میزائلوں کو روک کر تباہ کر دیا، اسی طرح تہران کے شمال اور ہمدان میں مزید دو میزائل مار گرائے۔
بیان میں کہا گیا کہ پاسداران انقلاب کے قزوین میں صوبائی دستے نے بتایا کہ فضائی دفاعی نیٹ ورک کے تحت انتہائی جدید دفاعی نظام نے گزشتہ چند گھنٹوں میں 5 کروز میزائل اور ایک ٹوماہاک میزائل تباہ کیا۔
پاسداران انقلاب نے بتایا کہ قزوین کی فضاؤں میں 5 کروز میزائل اور ایک ٹوماہاک میزائل کو ملک کے مربوط دفاعی نیٹ ورک کے جدید نظام کے ذریعے مار گرایا گیا ہے۔
خیال رہے کہ ٹوماہاک ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا، سب سونک کروز میزائل ہے جو امریکی بحریہ میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
اسی طرح ایرانی فوج کے فضائی دفاعی دستے نے بھی کامیاب کارروائی کا دعویٰ کیا ہے اور بیان میں کہا کہ جارح امریکی اور صہیونی دشمن کے دو کروز میزائلوں کو تہران کے شمال اور ہمدان کے علاقے میں ٹریک کر کے کامیابی سے نشانہ بنایا گیا اور تباہ کر دیا گیا۔
پاسداران انقلاب نے ایک اور بیان میں کہا کہ صوبہ لورستان صوبے میں جی بی یو-39 اسمال ڈائامیٹر بم(ایس ڈی بی) بغیر پھٹے اور محفوظ حالت میں برآمد کیا گیا ہے، اس بم کو کم وزن وارہیڈ کے باوجود زیادہ تباہ کن صلاحیت، جدید رہنمائی اور کنٹرول سسٹمز، جی پی ایس جامنگ سے بچاؤ کی صلاحیت، اور کمپوزٹ باڈی کا حامل قرار دیا گیا۔
مزید بتایا گیا کہ صوبہ ہرمزگان میں پاسداران انقلاب کے دستے نے جنوبی ایران میں ضلع سیریک کے علاقے میشی گاؤں کے قریب ایک اسرائیلی آربیٹر ڈرون تباہ کر دیا۔