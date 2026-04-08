سرجانی ٹاؤن میں موبائل مارکیٹ میں آگ لگ گئی، دو دکانیں خاکستر

سرجانی ٹاؤن کے ڈی اے فلیٹ کے قریب موبائل مارکیٹ میں آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے باعث موبائل فون کی دو دکانیں اور اس کے رکھا سامان جل گیا۔
تفصیلات کے مطابق سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 4/B کے ڈی اے فلیٹ کے قریب موبائل مارکیٹ میں آگ لگ گئی، آتش زدگی کی اطلاع پر فائربریگیڈ کی دو گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں اور آگ بجھانے کا کام شروع کیا، اطلاع ملنے پر علاقہ پولیس اور ایدھی کی ایمبولینسیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔
فائربریگیڈ کے عملے نے ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پالیا، ترجمان سینٹرل فائربریگیڈ کے مطابق آگ لگنے کی اطلاع علی الصبح 5 بجکر 12 منٹ پر موصول ہوئی تھی، فوری طور پر ایک فائر ٹینڈر موقع پر روانہ کیا گیا تاہم آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے فائرآفیسر نے مزید ایک فائرٹینڈر موقع پر طلب کر لیا۔
فائر فائٹرز نے ابتدائی طور پر آگ کو پھیلنے سے روک دیا، بعد ازاں آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا، آتش زدگی کے باعث موبائل مارکیٹ کی دو دکانیں اور اس میں رکھے قیمتی موبائل فون اور دیگر سامان جل گیا جبکہ دیگر دکانوں کو جلنے سے بچا لیا گیا ، آتش زدگی کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا تاہم مالی نقصان کا تخمیہ نہیں لگایا گیا۔