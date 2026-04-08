’وزیراعظم اور فیلڈ مارشل نے دنیا کو تباہی سے بچا لیا‘، سیاسی رہنماؤں کا خراج تحسین

نگران وزیراعلیٰ گلگت بلتستان نے بھی وزیراعظم سے ملاقات میں حالیہ بحران کے دوران سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی

ویب ڈیسک April 08, 2026
مختلف سیاسی رہنماؤں  نے امریکا ایران کی جنگ بند کرانے میں  اہم کردار پر وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔

پنجاب کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف عاصم منیر کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی بروقت سفارتی کوششوں نے ممکنہ بڑے تنازع کو ٹال کر خطے کو تباہی سے بچایا۔

انہوں نے کہا کہ دانشمندانہ حکمت عملی سے مذاکرات کی راہ ہموار ہوئی اور عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت کردار نمایاں ہوا۔

وفاقی وزیر اویس لغاری نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں وزیراعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے مطابق یہ بہترین سفارت کاری ہے اور اس اقدام کو نوبیل امن انعام کے لیے مثالی کیس قرار دیا جا سکتا ہے۔

وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ خواجہ نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے امن، مکالمہ اور علاقائی استحکام کے لیے مؤثر کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی اعلیٰ درجے کی دانشمندی اور تعمیری سفارتکاری کی عکاس ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو مضبوط بناتی ہے۔

دوسری جانب وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں کردار پر وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کاوشیں تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں اور دنیا کو بڑی تباہی سے بچانے میں پاکستان کا کردار سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔

ادھر نگران وزیراعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس (ر) یار محمد نے بھی وزیراعظم سے ملاقات میں حالیہ بحران کے دوران سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی اور خطے کے امور و ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔
