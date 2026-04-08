خیبر پختونخوا میں شدید بارش سے متاثرہ علاقوں میں ایف سی جوان مدد کیلئے پہنچ گئے

جوانوں نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور طبی امداد فراہم کی

ویب ڈیسک April 08, 2026
خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سڑکیں، پل اور مکانات شدید متاثر ہوئے ہیں۔

باجوڑ اور چترال سمیت دیگر اضلاع میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے مقامی آبادی کو مشکلات کا سامنا ہے، فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا (نارتھ) کے جوان بارش کے دوران فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں عوامی خدمت کیلئے پہنچ گئے۔

فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا (نارتھ) کے جوانوں نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا اور طبی امداد دی، ایف سی نارتھ کے جوانوں نے متاثرہ شہریوں کو کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم کیں۔

مقامی آبادی نے ایف سی اہلکاروں کے جذبہ خدمت اور بروقت اقدامات کو سراہا۔

 
