ٹرمپ نے جنگ بندی کو امریکا کی ’مکمل اور شاندار فتح‘ قرار دے دیا

انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کے تحت ایران کے یورینیم ذخائر کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جائے گا

ویب ڈیسک April 08, 2026
امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ہونے والی دو ہفتوں کی جنگ بندی کو امریکا کی ’مکمل اور شاندار فتح‘ قرار دے دیا ہے۔

خبر رساں ادارے اے ایف پی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ یہ معاہدہ امریکا کے لیے ’سو فیصد کامیابی‘ ہے اور اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنگ بندی کے تحت ایران کے یورینیم ذخائر کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جائے گا۔

ٹرمپ نے مزید کہا کہ چین نے بھی ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے بعد یہ معاہدہ ممکن ہو سکا۔

دوسری جانب امریکی صدر نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ امریکا آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا۔ ان کے مطابق امریکا مختلف اقسام کی سپلائیز کے ساتھ موجود رہے گا تاکہ خطے میں صورتحال کو مستحکم رکھا جا سکے۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹرمپ نے ایران جنگ کا فیصلہ کیسے کیا؟ اسرائیل کا خفیہ منصوبہ بے نقاب

ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ ایک نئے ’سنہری دور‘ میں داخل ہو سکتا ہے اور اس معاہدے کے نتیجے میں بڑے معاشی مواقع پیدا ہوں گے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اب تعمیر نو کے عمل کا آغاز کر سکتا ہے۔

رپورٹس کے مطابق جنگ بندی معاہدے کے تحت ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرے گا، جسے ملک کی تعمیر نو کے لیے استعمال کیا جائے گا۔

ماہرین کے مطابق اگرچہ یہ جنگ بندی ایک مثبت پیش رفت ہے، تاہم اس کے طویل مدتی اثرات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ فریقین معاہدے کی شرائط پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔
متعلقہ

Express News

مہذب قوم کی ایمانی طاقت ہی غالب آئے گی، فتح ہماری ہوگی؛ ایران کا ٹرمپ کو جواب

Express News

سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد ویٹو؛ متحدہ عرب امارات کا اظہارِ تشویش

Express News

ایران نے امریکا کیساتھ مذاکرات منسوخ کر دیئے، پاکستان کو بھی آگاہ کر دیا: نیویارک ٹائمز

Express News

بحرین کی سلامتی کونسل میں آبنائے ہرمز کھولنے کی قرارداد؛ روس اور چین نے ویٹو کردی

Express News

ٹرمپ باؤلے کتے کی طرح خون کا پیاسا ہے، امریکی عہدیدار

Express News

ایران کا سعودی عرب میں پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر بڑا حملہ؛ پاسداران انقلاب کی تصدیق

