موسم کی خرابی اور سیکیورٹی خدشات، پاکستان سے 70 پروازیں منسوخ

خراب موسم اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر فلائٹ آپریشن جزوی طور پر معطل رہا، ذرائع

ویب ڈیسک April 08, 2026
موسم کی خرابی اور خطے میں کشیدگی کے باعث فضائی آپریشن شدید متاثر ہو گیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر سے 70 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔

ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سمیت مختلف ایئرپورٹس سے خلیجی اور دیگر ممالک جانے والی متعدد پروازیں منسوخ کی گئیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ لاہور سے دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، بحرین، کویت، دوحہ، دمام، جدہ اور فجیرہ جانے والی 12 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ پشاور سے 10، اسلام آباد سے 23 اور کراچی سے 27 پروازیں منسوخ کی گئیں۔

ایئرپورٹ حکام کے مطابق خطے میں ایران اور سعودی عرب سے متعلق سیکیورٹی صورتحال اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کے باعث مقامی اور بین الاقوامی ایئرلائنز نے احتیاطی طور پر پروازیں منسوخ کیں۔

ذرائع نے مزید بتایا کہ خراب موسم اور سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر فلائٹ آپریشن جزوی طور پر معطل رہا جبکہ مسافروں کو پیشگی معلومات حاصل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔
متعلقہ

Express News

مشرق وسطیٰ کشیدگی، پاکستان کی ٹرمپ سے ڈیڈ لائن میں توسیع اور ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی اپیل

Express News

پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے بڑھتے واقعات پر ایڈوائزری جاری

Express News

سلامتی کونسل اجلاس، پاکستان نے آبنائے ہرمز کھولنے کی حمایت کردی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیراعظم

Express News

لڑکیوں کو ملازمت کا جھانسہ دے کر خلیجی ممالک میں جسم فروشی کروانے والے گروہ کا کارندہ گرفتار

Express News

حکومت کا عازمینِ حج کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

