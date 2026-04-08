کراچی میں جمعہ سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان

درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک تجاوز کر سکتا ہے، ہیٹ ویو کا امکان نہیں، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک April 08, 2026
کراچی میں جمعہ سے درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جہاں نسبتا گرم دن ریکارڈ ہو سکتا ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک تجاوز کر سکتا ہے، جبکہ مارچ کے وسط تک یہ بڑھ کر 36 ڈگری تک پہنچنے کی توقع ہے۔

ترجمان و ڈپٹی ڈائریکٹر انجم نذیر ضیغم کے مطابق درجہ حرارت میں گزشتہ دنوں کے مقابلے میں 2 سے 3 ڈگری اضافہ متوقع ہے، تاہم گرمی کی شدید لہر (ہیٹ ویو) کا کوئی امکان نہیں۔

انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ہیٹ ویو کے لیے درجہ حرارت کا 40 ڈگری تک جانا، نمی کا تناسب 60 فیصد سے زائد ہونا اور سمندری ہواؤں کی مسلسل بندش جیسے عوامل ضروری ہوتے ہیں، جو فی الحال موجود نہیں۔

محکمہ موسمیات کے مطابق مارچ کے اختتام اور اپریل کے اوائل میں اس نوعیت کی موسمی صورتحال معمول کا حصہ ہوتی ہے۔

یاد رہے کہ گزشتہ دنوں مغربی سلسلوں کے باعث شہر کا موسم نسبتاً معتدل رہا تاہم اب درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع ہے۔
متعلقہ

Express News

مشرق وسطیٰ کشیدگی، پاکستان کی ٹرمپ سے ڈیڈ لائن میں توسیع اور ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی اپیل

Express News

پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے بڑھتے واقعات پر ایڈوائزری جاری

Express News

سلامتی کونسل اجلاس، پاکستان نے آبنائے ہرمز کھولنے کی حمایت کردی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیراعظم

Express News

لڑکیوں کو ملازمت کا جھانسہ دے کر خلیجی ممالک میں جسم فروشی کروانے والے گروہ کا کارندہ گرفتار

Express News

حکومت کا عازمینِ حج کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

