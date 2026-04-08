کریانہ اسٹور پر سامان لینے گئی 8 سالہ بچی کے ساتھ نازیبا حرکات، دکاندار گرفتار

لاہور:
آٹھ سالہ معصوم بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے والے دکاندار کو پولیس نے گرفتار کرلیا۔
حکام کے مطابق راولپنڈی میں صدر بیرونی تھانے کی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 8 سالہ بچی کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے کریانہ اسٹور پر آنے والی بچی کے ساتھ گھناؤنی حرکت کی۔
متنِ مقدمہ کے مطابق متاثرہ بچی دکان پر سودا سلف لینے گئی تو درندہ صفت دکاندار نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور نازیبا حرکات کیں۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی صدر بیرونی پولیس نے فوری مقدمہ درج کرکے ملزم کو حراست میں لے لیا۔
ایس پی صدر انعم شیر نے واقعے پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ خواتین اور بچوں کو ہراساں کرنا یا زیادتی کرنا کسی صورت ناقابل برداشت ہے۔ زیر حراست شخص کو ٹھوس شواہد کے ساتھ جلد عدالت میں چالان کیا جائے گا۔