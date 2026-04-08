لاہور: نشتر کالونی میں راڈ کے وار سے ایک شخص قتل، ملزم گرفتار

ملزم رزاق اور مقتول آصف آپس میں سالہ اور بہنوئی ہیں، پولیس

ویب ڈیسک April 08, 2026
facebook whatsup

لاہور کے علاقے نشتر کالونی میں قتل کے واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

ترجمان کے مطابق 15 پر موصول ہونے والی اطلاع پر نشتر کالونی پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم رزاق کو حراست میں لے لیا۔

ایس پی ماڈل ٹاؤن جہانداد اکرم نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور کارروائی کی نگرانی کی، فرانزک ماہرین کی مدد سے جائے وقوعہ سے شواہد بھی اکٹھے کر لیے گئے۔

پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 40 سالہ آصف کے نام سے ہوئی ہے، جس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دیا گیا، ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم نے نشے کی حالت میں لوہے کے راڈ سے آصف کے سر پر وار کیا، جس کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم رزاق اور مقتول آصف آپس میں سالہ اور بہنوئی ہیں، جبکہ آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

مشرق وسطیٰ کشیدگی، پاکستان کی ٹرمپ سے ڈیڈ لائن میں توسیع اور ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی اپیل

Express News

پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے بڑھتے واقعات پر ایڈوائزری جاری

Express News

سلامتی کونسل اجلاس، پاکستان نے آبنائے ہرمز کھولنے کی حمایت کردی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیراعظم

Express News

لڑکیوں کو ملازمت کا جھانسہ دے کر خلیجی ممالک میں جسم فروشی کروانے والے گروہ کا کارندہ گرفتار

Express News

حکومت کا عازمینِ حج کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو