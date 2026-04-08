وزیراعظم کی ایرانی صدر کو جنگ بندی پر مبارکباد، پزشکیان کی اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کی تصدیق

دونوں رہنماؤں کی دوستانہ ماحول میں گفتگو 45 منٹ تک جاری رہی، باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق

ویب ڈیسک April 08, 2026
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں اہم امور پر گفتگو کے علاوہ انہوں نے جنگ بندی پر مبارکباد پیش کی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے آج ٹیلیفونک گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق یہ رابطہ خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں ہوا جو تقریباً 45 منٹ سے زائد جاری رہا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے ٹیلیفونک رابطے کے دوران ایرانی صدر کو جنگ بندی پر مبارکباد دی جب کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے باضابطہ آغاز پر بھی گفتگو ہوئی۔

اس موقع پر وزیراعظم نے ایرانی قیادت کی دانشمندی اور دور اندیشی کو سراہا، جنہوں نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی ۔ وزیراعظم کی جانب سے گفتگو میں ایران اور امریکا کے درمیان رواں ہفتے اسلام آباد میں مذاکرات کے حولاے سے بھی بات ہوئی۔

وزیراعظم نے آبنائے ہرمز کھولنے پر ایرانی قیادت کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا جبکہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کے لیے بھی اپنی  تعظیم کا اظہار کیا۔

ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور ایران امریکا عارضی جنگ بندی کے قیام میں پاکستانی قیادت کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت کرے گا۔

گفتگو کے اختتام پر دونوں رہنماؤں نے باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔
