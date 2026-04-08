پاکستان نے 1.43 ارب ڈالر کا بین الاقوامی قرض کامیابی سے ادا کردیا

اسٹیٹ بینک نے 1.43 ارب ڈالر کے بین الاقوامی بانڈ کی کامیابی سے ادائیگی کردی۔
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 7 اپریل 2026 کو ایک اہم مالیاتی کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک ارب 43 کروڑ ڈالر کے بین الاقوامی بانڈ کی بروقت ادائیگی مکمل کی۔
ذرائع کے مطابق اس ادائیگی میں بانڈ کی اصل رقم 1.3 ارب ڈالر تھی جبکہ باقی رقم سود کی مد میں ادا کی گئی۔ ادائیگی ایجنٹ بینک کے ذریعے کی گئی جو رقم کو براہِ راست بانڈ ہولڈرز تک منتقل کرے گا۔
یہ ادائیگی میچورٹی کی تاریخ 8 اپریل 2026 کو بانڈ ہولڈرز میں تقسیم کے لیے ایجنٹ بینک کو منتقل کی گئی۔