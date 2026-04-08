بھارت کی اہم شخصیات بھی پاکستان کی شاندار سفارتی کامیابی کے معترف بن گئیں

امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو نہ صرف عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے بلکہ بھارت میں بھی غیر معمولی طور پر پاکستانی سفارتکاری کی تعریف سامنے آ رہی ہے۔
سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر #PakGlobalPeaceMaker ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، جہاں بھارتی صارفین، تجزیہ کاروں اور دانشوروں نے کھل کر پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔
وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت کو خطے میں امن کے قیام کے لیے مثبت اور مؤثر قرار دیا جا رہا ہے۔
بھارتی پروفیسر اشوک سوین نے وائٹ ہاؤس کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ پیشرفت ایران کے لیے کامیابی اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں بھارت پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنا چاہتا تھا، وہاں خود بھارت تنہائی کا شکار ہو گیا۔
بھارتی دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے وزیراعظم شہباز شریف کی سفارتی کوششوں کو ’شاندار‘ قرار دیتے ہوئے ان کی تعریف کی۔
معروف بھارتی مصنف اتل کھتری نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ’میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پاکستان کے لیے یہ ٹوئٹ کروں گا‘، اور دنیا میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔
اسی طرح دانشور جیانت بھنڈاری نے کہا کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ اچھے اور مؤثر رہنما پیدا کر سکتا ہے۔
دفاعی امور کے ماہر ابھیجیت آیئر مترا نے بھی پاکستان کی ثالثی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے مہارت اور جرات دونوں درکار ہوتی ہیں، جو پاکستان نے بخوبی دکھائیں۔
بھارتی صحافی آدیتی مینن نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر 14 روزہ جنگ بندی کے لیے داد کے مستحق ہیں اور دونوں جانب پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔
فلمی نقاد کے آر کے نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ممکنہ ایٹمی جنگ کو روک کر پاکستان نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔
واضح رہے کہ پاکستان کی درخواست پر امریکا اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی ہوئی، جسے دنیا بھر میں مثبت پیشرفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے نہ صرف خطے میں کشیدگی کم کی بلکہ عالمی سطح پر اس کے مثبت کردار کو بھی اجاگر کیا۔