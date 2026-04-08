پی ایس ایل: کراچی میں پہلا میچ آج ہوگا، اسٹیڈیم کے اطراف کھلے مین ہولز انتظامیہ کا منہ چڑانے لگے

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 11 کا دوسرا مرحلہ آج سے نیشنل اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے جس کے لیے تیاریوں کو ہنوز حتمی شکل دی جارہی ہے۔
بہترین اور موزوں کنڈیشنز میں تماشائیوں کے بغیر ہونے والے کوالیفائر سمیت 22 میچز میں چوکوں اور چھکوں کی برسات ہوگی۔ میچز کے لیے 8 وکٹیں تیار کی گئی ہیں۔
28 اپریل تک کراچی میں کھیلے جانے والے مقابلوں میں تجربہ کار اور نوجوان بولرز اور بیٹرز کے امتزاج والی ٹیموں کے درمیان گرم موسم میں سنسنی مقابلے متوقع ہیں۔ بیٹنگ کے لیے سازگار وکٹوں پر اسپنرز کے لیے بھی مناسب مواقع میسر ہوں گے۔
پہلے روز لیگ میں شامل نئی فرنچائز حیدرآباد کنگزمین اور پشاور زلمی کی مضبوط ٹیم کے درمیان دلچسپ ٹاکرا متوقع ہے۔
لیگ کے 15ویں میچ کا آغاز شام 7 بجے ہوگا۔ میچز کے پرامن انعقاد کے لیے سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔
بغیرچھتوں والے انکلوژرز کی نشستوں کی صفائی کا عمل مکمل کرلیا گیا، براڈ کاسٹرزنے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، میچز کے دوران مناظر کو دلچسپ اور قابل دید بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا۔
نئی مرکزی عمارت پر پاکستان، پی سی بی، پی ایس ایل اور لیگ میں شریک تمام 8 ٹیموں کے جھنڈے آویزاں کردیے گئے ہیں۔
سیکیورٹی انتظامات کو بھی حتمی شکل دے دی گئی ہے، تمام شریک ٹیموں کو وی وی آئی پی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔
شہریوں کو کسی بھی دقت سے بچنے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی ٹریفک پلان بھی مرتب کیا گیا ہے، تاہم لیگ کے حوالے سے شہر میں تشہیری مہم ناپید ہے، بڑی شاہراوں اور سڑکوں پر خیر مقدمی بینرز، ہورڈنگز اور کھلاڑیوں کی روایتی تصاویر بھی آویزاں نہیں کی گئیں۔
اسٹیڈیم کے اطراف میں گٹروں کے کھلے ہوئے مین ہولز انسانی جانوں کے لیے خطرات کے ساتھ انتظامی بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔
جمعرات کو کھیلے جانے والے ڈبل ہیڈر میں پہلا میچ دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان ہوگا جبکہ کراچی کنگز کی ٹیم پشاور زلمی کا سامنا کرے گی۔
کراچی میں 22 میچز میں 6 ڈبل ہیڈرز اور 10 سنگل مقابلے شامل ہوں گے۔ 28 اپریل کو کوالیفائر میں ایونٹ کی ٹاپ ٹیم کا مقابلہ دوسری پوزیشن کی حامل سائیڈ سے ہوگا۔