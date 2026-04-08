امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر پاکستانی اداکار کا ردعمل

امید ہے آگے بھی ہم اسی طرح چلیں اور ابھی بھی وقت ہے ہم سب کو متحد ہوجانا چاہیے، احسن خان

ویب ڈیسک April 08, 2026
facebook whatsup
مجھے جو بھی ڈرامہ آفر ہوتا ہے اُس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، احسن خان۔ فوٹو: فائل

امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر پاکستانی اداکار وٹی وی میزبان احسن خان کی جانب سے موجودہ حکومت کی تعریف کی گئی ہے۔ 

ایکسپریس نیوز کے انسٹاگرام پیچ پر نامور اداکار احسن خان کا ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا گیا جس میں انہوں نے امریکا اور ایران کے درمیان دو ہفتوں کی جنگ بندی پر اپنا ردعمل دیا۔ 

ویڈیو میں احسن خان نے امریکا اور ایران کی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آج صبح اٹھ کر بہت اچھی خبر سننے کو ملی ، آج بہت اچھا دن ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان کا کہنا تھا کہ امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرواکر عالمی امن کے حوالے سے جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔

احسن خان نے کہا کہ میں اس موقع پر پاکستانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انہیں اس کامیابی پر جشن منانا چاہیے اور خاص طور پر ہماری حکومت مبارکباد کی سب سے زیادہ مستحق ہے کیوں کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔

اداکار کا مزید کہنا تھا کہ مجھے امید ہے آگے بھی اسی طرح چلیں اور ابھی بھی وقت ہے ہم سب کو متحد ہوجانا چاہیے۔ 

واضح رہے کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی بدولت امریکا اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی ہوگئی۔

امریکی صدر کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز کو 2 ہفتوں کے لیے کھولنے کا اعلان کردیا جو عالمی تیل کی ترسیل کے لیے نہایت اہم سمندری گزرگاہ ہے۔

واضح رہے کہ امریکا اور ایران کی اعلیٰ قیادت 10 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات کریں گے۔  
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آرٹیمس II کے خلابازوں کو چاند مشن سے قبل ریان گوسلنگ کی فلم کیوں دکھائی گئی؟

Express News

’تارک مہتا کا الٹا چشمہ‘ کی ’’دیا بین‘‘ کو گہرا صدمہ

Express News

سلمان خان کی قرض میں ڈوبے راجپال یودیو کیلئے کی گئی پوسٹ وائرل

Express News

فضا علی کے تیسرے شوہر کون ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

تامل اداکارہ کی پراسرار موت، چنئی کے فلیٹ سے لاش برآمد

Express News

’جب تک جرم ثابت نہ ہو، انسان بے گناہ ہے‘، کیس جیتنے کے بعد علی ظفر کا اظہار خیال

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو