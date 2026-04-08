بھارتی اینکر پاکستان کی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے جذباتی ہوکر نیوز روم کا سیٹ توڑ دیتا ہے

ویب ڈیسک April 08, 2026
خطے میں بڑھتی کشیدگی اور امریکا ایران جنگ کو کامیابی سے روکنے پر پاکستان کی سفارتی صلاحیتوں کی دنیا معترف ہوگئی ہے لیکن پاکستان کی تعریف بھارتی میڈیا سے برداشت نہیں پارہی۔

بھارت کے مشہور اینکر ارنب گوسوامی مستقل پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی میں مصروف ہیں لیکن ان کے انداز اور الفاظ کے چناؤ نے انھیں خود مذاق کا نشانہ بنادیا۔

ارنب گوسوامی کے علاوہ سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو وائرل ہے، جس میں ایک بھارتی اینکر پاکستان کی کامیابی کا تذکرہ کرتے ہوئے جذباتی ہوجاتا ہے اور غصے میں نیوز روم کا سیٹ توڑ دیتا ہے۔

ویڈیو میں اینکر کو کہتے سنا جاسکتا ہے کہ ’’دوستو یہ جو نیوز آئی ہے، سن لیجئے۔ پاکستان نے امریکا اور ایران کے بیچ چھڑنے والا یودھ روک دیا ہے، دنیا کو ہلا دینے والا قدم، پر کیا یہ ہمارے لیے جیت ہے؟ نہیں! ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں  پوچھنا ہوگا، کیوں ہمیں ہمیشہ کنارے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ برداشت نہیں ہوتا‘‘۔

وائرل ویڈیو کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر کروایا جارہا ہے اور صارفین اس ویڈیو کو خوب انجوائے کررہے ہیں۔ کمنٹس سیکشن میں دلچسپ تبصرے میں پڑھنے میں آرہے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو حقیقی نہیں ہے۔

بھارتی اینکر کی یہ ویڈیو اے آئی ٹول سے بنائی گئی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ویڈیو کی کوالٹی دھندلی ہے اور نیوز اسٹوڈیو میں بیک گراؤنڈ اسکرین پر چلنے والی عبارت میں اسپیلنگ کی غلطیاں ہیں، جو کہ کسی بھی میڈیا ہاؤس میں نہیں ہوتی۔

اے آئی سے بنائی گئی یہ فیک ویڈیو سوشل میڈیا صارفین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور خوب وائرل ہوئی، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
متعلقہ

Express News

نام نہاد افغان ترجمان کا جھوٹا اور گمراہ کن پروپیگنڈا بے نقاب

Express News

فرانس 24 کے نام پر جعلی ڈس انفارمیشن بے نقاب، وائرل ویڈیو کا بھانڈا پھوٹ گیا

Express News

پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا دفاع ممکن نہیں، شر پسند عناصر پرانی ویڈیو چلارہے ہیں، شاہد آفریدی

Express News

قاسم خان کا پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ؟ حقیقت سامنے آگئی

Express News

مریخ پر اہرامِ مصر جیسا ڈھانچہ؟ راز  سے پردہ اٹھ گیا

Express News

اسرائیل میں پاور پلانٹ پر حملے کی ویڈیو وائرل، حقیقت کیا ہے؟

