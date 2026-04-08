جنگ بندی میں تعاون پر چین، سعودیہ، ترکیہ، مصر اور قطر کا شکر گزار ہوں، وزیراعظم

ان ممالک نے جنگ بندی کے قیام اور سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے میں بھرپور اور قیمتی کردار ادا کیا

ویب ڈیسک April 08, 2026
facebook whatsup
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں مذاکرات ہونے پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے۔

اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان مجوزہ اسلام آباد مذاکرات کے تناظر میں خطے میں جنگ بندی اور امن کی کوششوں میں تعاون کرنے والے برادر ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہے، میں چین، سعودی عرب، ترکیہ، مصر اور قطر کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان ممالک نے جنگ بندی کے قیام اور سفارتی کوششوں کو آگے بڑھانے میں بھرپور اور قیمتی کردار ادا کیا۔

وزیراعظم نے کہا کہ خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کی مستقل حمایت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے عزم پاکستان کی کوششوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے،  تمام برادر ممالک اور امریکہ کی قیادت نے غیر معمولی بصیرت، دانشمندی اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن کو موقع فراہم کیا۔

شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے عالمی امن کے لیے کی جانے والی مخلصانہ کوششوں کو دنیا بھر کے شراکت داروں اور دوست ممالک نے سراہا ہے،  خطے اور دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھی جائیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

مشرق وسطیٰ کشیدگی، پاکستان کی ٹرمپ سے ڈیڈ لائن میں توسیع اور ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی اپیل

Express News

پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے بڑھتے واقعات پر ایڈوائزری جاری

Express News

سلامتی کونسل اجلاس، پاکستان نے آبنائے ہرمز کھولنے کی حمایت کردی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیراعظم

Express News

لڑکیوں کو ملازمت کا جھانسہ دے کر خلیجی ممالک میں جسم فروشی کروانے والے گروہ کا کارندہ گرفتار

Express News

حکومت کا عازمینِ حج کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو