معروف بھارتی اداکارہ زرین خان کی والدہ کا انتقال

زرین خان کی والدہ پروین خان طویل عرصے سے بیمار اور اسپتال میں زیر علاج تھیں

ویب ڈیسک April 08, 2026
بالی ووڈ اداکارہ زرین خان کی والدہ پروین خان طویل بیماری کے بعد ممبئی میں انتقال کرگئیں۔

اہل خانہ کی جانب سے اس افسوسناک خبر کی تصدیق کی گئی، جس کے بعد شوبز حلقوں اور مداحوں میں غم کی لہر دوڑ گئی۔

خاندانی ذرائع کے مطابق مرحومہ کی نمازِ جنازہ ممبئی کے علاقے ورسوا میں ادا کی جائے گی۔ جاری بیان میں بتایا گیا کہ پروین خان، جو زرین خان اور ثناء خان کی والدہ تھیں، اس دنیا سے رخصت ہوگئیں۔

زرین خان گزشتہ کچھ عرصے سے اپنی والدہ کی علالت کے بارے میں مداحوں کو آگاہ رکھے ہوئے تھیں۔ رواں برس فروری میں انہوں نے سوشل میڈیا پر بتایا تھا کہ ان کی والدہ کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی ہے اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اداکارہ نے اس موقع پر مداحوں سے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کی اپیل بھی کی تھی۔
