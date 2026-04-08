پاکستان کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش، فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل

جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں،  جو امن عمل کی روح کو متاثر کر رہی ہیں، وزیراعظم

ویب ڈیسک April 08, 2026
پاکستان نے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کردی۔

وزیراعظم نے سماجی رابطے کی سائٹ پر امریکی اور ایرانی اعلیٰ حکام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تنازع والے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں،  جو امن عمل کی روح کو متاثر کر رہی ہیں۔

وزیراعظم نے کہا ہک تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ اور طے شدہ دو ہفتوں کی جنگ بندی کا مکمل احترام کریں تاکہ  سفارتی کوششوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل سکے۔

وزیراعظم نے کہا کہ  موجودہ صورتحال میں تحمل اور بردباری ناگزیر ہے اسلیے فریقین کو چاہیے کہ وہ کشیدگی میں اضافے سے گریز کریں  تاکہ مذاکرات کے ذریعے تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جا سکے۔

شہباز شریف نے مزید لکھا کہ سفارت کاری کو موقع دینا ہی خطے میں دیرپا امن کے قیام کی جانب اہم قدم ثابت ہو سکتا ہے۔
