ہانیہ عامر کا دوست کی شادی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

قوالی نائٹ اور سنگیت کے موقع پر ہانیہ عامر کا انداز سب سے نمایاں رہا

ویب ڈیسک April 08, 2026
پاکستانی شوبز انڈسٹری کی مقبول اداکارہ ہانیہ عامر ایک بار پھر اپنی جاندار شخصیت اور منفرد انداز کی وجہ سے سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز بن گئیں۔ اس بار وہ اپنی قریبی دوست اور اسٹائلسٹ آرندا النور کی شادی کی تقریبات میں بھرپور شرکت کے باعث خبروں میں ہیں۔

شادی کی رنگا رنگ تقریبات میں شوبز کی کئی معروف شخصیات نے شرکت کی، جن میں یشما گل بھی شامل تھیں۔ اس موقع پر تمام ستاروں نے خوب جشن منایا اور تقریب کو یادگار بنا دیا۔

خاص طور پر قوالی نائٹ اور سنگیت کے موقع پر ہانیہ عامر کا انداز سب سے نمایاں رہا۔ انہوں نے حسین رہر کے ڈیزائن کردہ خوبصورت سیاہ اور سنہری لہنگے میں شرکت کی، جس نے ان کی شخصیت کو مزید دلکش بنا دیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقریب کے دوران ہانیہ نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر پرجوش انداز میں ڈانس کیا، جس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔ ان کی بھرپور انرجی اور اعتماد نے تقریب کو چار چاند لگا دیے، جبکہ مداح بھی ان کے انداز کو خوب سراہ رہے ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
متعلقہ

Express News

آرٹیمس II کے خلابازوں کو چاند مشن سے قبل ریان گوسلنگ کی فلم کیوں دکھائی گئی؟

Express News

’تارک مہتا کا الٹا چشمہ‘ کی ’’دیا بین‘‘ کو گہرا صدمہ

Express News

سلمان خان کی قرض میں ڈوبے راجپال یودیو کیلئے کی گئی پوسٹ وائرل

Express News

فضا علی کے تیسرے شوہر کون ہیں؟ تفصیلات سامنے آگئیں

Express News

تامل اداکارہ کی پراسرار موت، چنئی کے فلیٹ سے لاش برآمد

Express News

’جب تک جرم ثابت نہ ہو، انسان بے گناہ ہے‘، کیس جیتنے کے بعد علی ظفر کا اظہار خیال

