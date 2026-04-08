شہریوں کا حساس ڈیٹا فروخت کرنے والا ملزم گرفتار

ملزم نادرا، کال ڈیٹا ریکارڈ اور کسی اور کے نام پر نکلی جعلی سمز فروخت کرتا تھا، این سی سی آئی اے

صالح مغل April 08, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل

 نیشنل سائبر کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) راولپنڈی کی ٹیم نے حساس ڈیٹا غیرقانونی طور پر فروخت کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

این سی سی آئی اے حکام کے مطابق گرفتار ملزم کی شناخت بلال کے نام سے ہوئی، جو نادرا ریکارڈ ، لوکیشنز ،سی ڈی آر، فیملی ٹری،جعلی سمز ، آئی ایم آئی ای اسکینز اور سمز کے قانونی مالکان کا ڈیٹا و معلومات فروخت کرنے میں ملوث ہے۔

ترجمان کے مطابق اس حوالے سے این سی سی آئی اے میں انکوائری جاری تھی اس دوران ملزم کے متعلق اطلاع ملی کہ مذکورہ میڑو اسٹیشن راولپنڈی پر موجود ہے جس پر ٹیم نے چھاپہ مارا اور ملزم کو تحویل لیکر موبائل فون اور سمز برآمد کیں۔

این سی سی آئی اے کے مطابق ملزم کے موبائل فون کے ٹیکنکل تجزیے سے بھی الزامات درست ثابت ہویے جس پر ملزم کو باقائدہ طور پر گرفتار کرلیاگیا۔

ابتداہی تفتیش کے مطابق ملزم واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے حساس معلومات فروخت کرتا تھا۔

حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف پیکا ایکٹ  سمیت دیگر دفعات کے تحت  مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی گی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

مشرق وسطیٰ کشیدگی، پاکستان کی ٹرمپ سے ڈیڈ لائن میں توسیع اور ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے کی اپیل

Express News

پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے بڑھتے واقعات پر ایڈوائزری جاری

Express News

سلامتی کونسل اجلاس، پاکستان نے آبنائے ہرمز کھولنے کی حمایت کردی

Express News

پیٹرولیم مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی ناقابل معافی جرم، ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، وزیراعظم

Express News

لڑکیوں کو ملازمت کا جھانسہ دے کر خلیجی ممالک میں جسم فروشی کروانے والے گروہ کا کارندہ گرفتار

Express News

حکومت کا عازمینِ حج کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو