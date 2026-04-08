اسلام آباد مذاکرات، مولانا فضل الرحمان کا بھی احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان

اسلام آباد میں محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے رہائش گاہ پر ملاقات، سفارتی اقدامات سے آگاہ بھی کیا

ویب ڈیسک April 08, 2026
جمعیت علما اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آئندہ جمعے کو مہنگائی کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہرے ملتوی کرنے کا اعلان کردیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے 9 اپریل کو راولپنڈی میں ہونے والا احتجاج ملتوی کرنے کے بعد جے یو آئی سربراہ نے بھی احتجاجی مظاہروں کی کال واپس لے لی۔

وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اسلام آباد میں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے اُن کی رہائش گاہ پر ملاقات کی جس میں وزیر داخلہ نے جے یو آئی سربراہ سے احتجاج ملتوی کرنے کی درخواست کی۔

محسن نقوی نے سفارتی کامیابی اور پاکستان کے اقدامات پر جے یو آئی سربراہ کو اعتماد میں لیا جس پر مولانا فضل الرحمان نے مسرت کا اظہار کیا۔

ملاقات میں سنیٹر مولانا عطاء الرحمان،علامہ راشد محمود سومرو سمیت دیگر جے یو آئی عہدیدار شریک تھے۔ 
