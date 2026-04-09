پاکستانی تھیٹر اور فلم انڈسٹری کی اداکارہ دیدار اور ریشم کے درمیان جاری تنازع شدت اختیار کرگیا ہے۔
چند روز قبل دیدار نے اداکارہ ریشم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہیں ’’منفی اثر رکھنے والی شخصیت‘‘ اور ’’لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے والی‘‘ قرار دیا تھا، جس کے بعد دونوں کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو گئی اور معاملہ سوشل میڈیا پر زیر بحث آ گیا۔
اس تنازع میں مداخلت کرتے ہوئے عظمیٰ بخاری نے دونوں اداکاراؤں سے درخواست کی کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نامناسب زبان استعمال نہ کریں اور دیدار کو معافی مانگنے کا مشورہ بھی دیا۔
عظمیٰ بخاری کی پوسٹ کو ریشم نے شیئر کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں ایک اچھی دوست قرار دیا۔
تاہم دیدار نے اس تمام صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے واضح الفاظ میں معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ انہیں کوئی زبردستی معافی پر مجبور نہیں کر سکتا۔
اداکارہ نے مزید دعویٰ کیا کہ ماضی میں وہی لوگ جو آج ان کا نام لینے سے گریز کرتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے تھے، ان کے گھر آتے جاتے، ساتھ وقت گزارتے اور ہر موقع پر ان سے رابطہ رکھتے تھے۔ دیدار کے مطابق اب وہی لوگ انہیں کمتر سمجھنے لگے ہیں، تاہم وقت کے ساتھ حقیقت سب پر عیاں ہو جائے گی اور لوگ خود سب کچھ جان جائیں گے۔
دیدار کے ان بیانات کے بعد یہ تنازع مزید شدت اختیار کر گیا ہے اور شوبز حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے۔