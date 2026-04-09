برطانیہ: مشہور گیم سیریز ٹُومب ریڈر کی مداح کا انوکھا ریکارڈ

انہوں نے یہ ریکارڈ اس گیم کی 291 منفرد کاپیاں حاصل کر کے بنایا

ویب ڈیسک April 09, 2026
ویڈیو گیم سیریز ٹُومب ریڈر کی ایک برطانوی مداح نے گیمز کا سب سے بڑا مجموعہ اکٹھا کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔

ایمی ڈائسن اس فرنچائز میں گیمز کی 291 منفرد کاپیاں رکھتی ہیں جن میں اسپیشل ایڈیشنز، مختلف کونسولز کے لیے ایک ہی گیم اور دوسری زبانوں میں ریلیز ہونے والے ایڈیشن شامل ہیں۔

ایمی ڈائسن نے گینیز ورلڈ ریکارڈز کو بتایا کہ انہوں نے ٹُومب ریڈر چھ برس کی عمر میں کھیلنا شروع کیا اور یہ بات کافی دلچسپ تھی کہ ایسا کوئی گیم ہے جس میں مرکزی کردار کوئی خاتون ہے اور وہ ایک مضبوط کردار ہے۔

اس سے قبل یہ ریکارڈ اسپین کے الیجاندرو کیمبرونیرو البلادیجو کے پاس تھا۔ انہوں نے 2017 میں ریکارڈ 215 گیمز جمع کر کے بنایا تھا۔
