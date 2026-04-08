نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ اسحاق ڈار نے اسپین کے وزیرخارجہ ہوزے مانویل الباریس اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انتیا آنند سے ٹیلفونک رابطے میں خطے کی صورت حال اور جنگ کے خاتمے کے لیے کی گئی سفارت کاری پر تبادلہ خیال کیا اور اس موقع دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے جنگ بندی کے لیے پاکستانی کردار کو سراہا۔
ترجمان دفترخارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ہسپانوی وزیر خارجہ ہوزے مانویل الباریس سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی اور دونوں رہنماؤ ں نے خطے کی صورت حال پر تبادلہ خیال کیا۔
انہوں نے بتایا کہ اسحاق ڈار نے پائیدار امن کے لیے مکالمے اور سفارت کاری کو فروغ دینے میں پاکستان کی مسلسل کوششوں پر روشنی ڈالی، ہسپانوی وزیر خارجہ نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔
اسپین کے وزیرخارجہ نے بتایا کہ پاکستان نے ابتدائی جنگ بندی اور سفارت کاری میں اہم کردار ادا کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلی فون پر گفتگو کیا اور خطے کی تازہ ترین صورت حال اور پاکستان کی جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی۔
ان کا کہنا تھا کہ نائب وزیراعظم اور وزیرخارجہ نے پائیدار امن کے لیے ان کوششوں کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا جبکہ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے پاکستان کے کردار کو سراہا اور کینیڈا کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔
انیتا آنند نے کہا کہ پاکستان نے ابتدائی جنگ بندی کے حصول سمیت اہم کوششیں کی ہیں اور انہوں نے استحکام اور امن کے فروغ کے لیے کینیڈا کی حمایت سے پاکستان کو آگاہ کیا۔