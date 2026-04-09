نجی تصاویر ڈاؤن لوڈ کرنے والے فیس بک انجینئر کیخلاف تحقیقات شروع

سابق ملازم پر 30 یزار کے قریب تصاویر ڈاؤن لوڈ کرنے کا الزام ہے

ویب ڈیسک April 09, 2026
ٹیکنالوجی کمپنی میٹا میں کام کرنے والا ایک سابق ملازم فیس بک سے نجی تصاویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے الزام پر تحقیقات کا سامنا کر رہا ہے۔

لندن سے تعلق رکھنے والے اس انجینئر پر الزام ہے کہ اس نے ایسا پروگرام ڈیزائن کیا تھا جس سے پلیٹ فارم کے سیکیورٹی چیکس کو بائی پاس کر کے وہ لوگوں کی نجی تصاویر تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔

میٹروپولیٹن کے سائبر کرائم یونٹ کے ایک اسپیشلسٹ سراغ رساں نے فیس بک صارفین کی پرائیویسی کی اس مبینہ خلاف ورزی کے حوالے سے انکوائری شروع کردی ہے۔

میٹا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ خلاف ورزی ایک سال سے زیادہ عرصہ قبل سامنے آئی تھی، جس کے بعد کمپنی نے معاملہ برطانیہ میں پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔

ٹیکنالوجی کمپنی نے مزید بتایا کہ فیس بک صارفین کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ملزم کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور پلیٹ فارم کے سیکیورٹی سسٹمز کو اپ گریڈ کر دیا گیا ہے۔
متعلقہ

Express News

واٹس ایپ کا نیا فیچر: شور میں بھی صاف آواز کے ساتھ کال ممکن

Express News

مشتری پر کڑکنے والی بجلی دنیا کی بجلی سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہے، ماہرین

Express News

سام سنگ صارفین کے لیے بڑی خبر! اہم فیچر ختم کرنے کا فیصلہ

Express News

مصنوعی ذہانت نے فلم انڈسٹری کا انداز بدل دیا، کیا روایتی فلم سازی ختم ہوجائے گی؟

Express News

یورپین یونین کے کلاؤڈ سسٹمز پر سائبر حملہ، 92 جی بی ڈیٹا چوری

Express News

سیارہ زحل کے گرد کنارے کیسے وجود میں آئے

