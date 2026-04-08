عمران خان کی آنکھوں میں تکلیف برقرار جبکہ بینائی شدید متاثر ہے، بیرسٹر سلمان صفدر

بیرسٹر سلمان صفدر نے اسلام آباد ہائیکورٹ کے حکم پر اڈیالہ میں عمران خان سے ایک گھنٹہ طویل ملاقات کی تھی

ویب ڈیسک April 08, 2026
facebook whatsup

بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اُن کی صحت کے حوالے سے انکشاف کیا ہے۔

بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر تفصیلی بیان جاری کیا۔

انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اڈیالہ جیل انتظامیہ نے چار ماہ بعد دوپہر 3 بجے بانی چئیرمین سے ملاقات کی سہولت فراہم کی تاہم متعدد درخواستوں اور عدالتی احکامات کے باوجود بشری بی بی کو ملاقات کے لیے نہیں لایا گیا۔

بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تقریباً 60 منٹ جاری رہی، جس کے دوران بانی چئیرمین کو تمام قانونی معاملات، خصوصاً القادر ٹرسٹ کیس پر تفصیلی بریفنگ دی۔

انہوں نے بتایا کہ  بانی چئیرمین کی مجموعی صحت تسلی بخش ہے اور وہ بلند حوصلے میں  ماضی کی طرح غیر معمولی طور پر مضبوط نظر آئے۔

بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کی آنکھوں کی تکلیف برقرار ہے، جس کے باعث بینائی شدید متاثر ہے جبکہ مزید علاج آئندہ دو ہفتوں میں متوقع ہے۔

بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ عمران خان نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کیں اور ضمانت کی درخواستوں پر دلائل دینے اور میرٹ پر فیصلہ لینے پر زور دیا۔

سلمان صفدر نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے چلنے والی خبریں غلط اور جھوٹی ہیں۔
facebook whatsup

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو