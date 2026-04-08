بیرسٹر سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد اُن کی صحت کے حوالے سے انکشاف کیا ہے۔
بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر تفصیلی بیان جاری کیا۔
انہوں نے لکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے اڈیالہ جیل انتظامیہ نے چار ماہ بعد دوپہر 3 بجے بانی چئیرمین سے ملاقات کی سہولت فراہم کی تاہم متعدد درخواستوں اور عدالتی احکامات کے باوجود بشری بی بی کو ملاقات کے لیے نہیں لایا گیا۔
بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تقریباً 60 منٹ جاری رہی، جس کے دوران بانی چئیرمین کو تمام قانونی معاملات، خصوصاً القادر ٹرسٹ کیس پر تفصیلی بریفنگ دی۔
انہوں نے بتایا کہ بانی چئیرمین کی مجموعی صحت تسلی بخش ہے اور وہ بلند حوصلے میں ماضی کی طرح غیر معمولی طور پر مضبوط نظر آئے۔
بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان کی آنکھوں کی تکلیف برقرار ہے، جس کے باعث بینائی شدید متاثر ہے جبکہ مزید علاج آئندہ دو ہفتوں میں متوقع ہے۔
بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ عمران خان نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کیں اور ضمانت کی درخواستوں پر دلائل دینے اور میرٹ پر فیصلہ لینے پر زور دیا۔
سلمان صفدر نے کہا کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے چلنے والی خبریں غلط اور جھوٹی ہیں۔