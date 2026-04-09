امریکا کی یونیورسٹی آف اِلینوائے کے محققین نے فرنچ فرائز کو کم تیل میں بھی خستہ، ذائقہ دار بنانے کا ایک نیا طریقہ دریافت کر لیا ہے۔
غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس طریقے میں روایتی فرائنگ کے ساتھ مائیکروویو کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے باعث فرائز کم تیل میں بھی بہتر انداز میں پک جاتے ہیں اور ان کی کرسپینس برقرار رہتی ہے۔
محققین کا کہنا ہے کہ اس تکنیک سے نہ صرف ذائقہ متاثر نہیں ہوتا بلکہ کھانے میں چکنائی کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے، جس سے صارفین نسبتاً صحت مند انداز میں فرنچ فرائز سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔
یہ تحقیق کرنٹ ریسرچ اِن فوڈ سائنس اور جرنل آف فوڈ سائنس میں شائع ہوئی ہے۔
ماہرین کے مطابق اگرچہ فرنچ فرائز کو عام طور پر غیر صحت بخش غذا سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، حقیقت یہ ہے کہ لوگ انہیں کھانا ترک نہیں کرتے، اسی لیے سائنس دانوں نے انہیں کم نقصان دہ بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔
مطالعے میں بتایا گیا کہ نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ روایتی حرارت فرائز کی خستگی برقرار رکھتی ہے، جبکہ مائیکروویو ہیٹنگ تیل کے استعمال کو کم کرتی ہے۔