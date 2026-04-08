شہدادپور میں شالیمار ایکسپریس حادثہ، 11 گھنٹے بعد ریلوے ٹریفک بحال

ویب ڈیسک April 09, 2026
شہداد پور:

شہدادپور میں شالیمار ایکسپریس کے حادثے کے باعث معطل ہونے والا ریلوے ٹریک 11 گھنٹے بعد مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔

ریلوے حکام کے مطابق مرمتی اور بحالی کے کام کی تکمیل کے بعد اپ اور ڈاؤن دونوں ٹریکس پر ٹرینوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کر دی گئی ہے۔ ٹریک کی بحالی کے بعد شالیمار ایکسپریس بھی لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔

حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن کی بحالی کے بعد مختلف ریلوے اسٹیشنز پر رکی ہوئی دیگر ٹرینوں کو بھی مرحلہ وار کلیئر کیا جا رہا ہے تاکہ نظام کو مکمل طور پر معمول پر لایا جا سکے۔

اس حوالے سے جمشید عالم نے بتایا کہ ٹریک کی مرمت کے بعد صورتحال تیزی سے بہتر ہو رہی ہے اور ریلوے آپریشن معمول کے مطابق بحال ہو رہا ہے۔
