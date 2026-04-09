کراچی، مختلف واقعات میں 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی، ایک شہری ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا

کراچی:
شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوگئے جس میں ایک شہری ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا ۔
تفصیلات کے مطابق بن قاسم کے علاقے پپری پٹھان کالونی ہوٹل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال لیجائی گئی۔
ایس ایچ او بن قاسم فیصل رفیق نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 41 سالہ اللہ نور کے نام سے کی گئی جس وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا مقتول ہوٹل پر کھانا کھا رہا تھا۔
اس دوران 2 ملزمان جو کہ پیدل تھے آئے انھوں نے اسے فائرنگ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا اور موقع سے پیدل ہی فرار ہوگئے۔
پولیس کو جائے وقوعہ سے 30 بور پستول کے خول ملے ہیں جبکہ کرائم سین یونٹ نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوعہ سے شواہد حاصل کیے ہیں تاہم قتل کا واقعہ بظاہر دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔
مقتول کا آبائی تعلق وزیرستان سے تھا جبکہ وہ قریب ہی پٹھان کالونی کا رہائشی تھا ، پولیس واقعے سے متعلق مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔
ایک اور واقعہ میں سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 36 سی خلفائے راشدین مسجد کے قریب فائرنگ سے 40 سالہ حمید اللہ نامی شخص شدید زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا۔
چھیپا حکام کا کہنا ہے کہ مضروب کو 2 گولیاں لگی ہیں جبکہ سرجانی ٹاؤن پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا ہے۔
دریں اثنا کورنگی گودام چورنگی کے قریب فائرنگ سے 40 سالہ عمران زخمی ہوگیا جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لیجایا گیا۔
ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جس کی پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔