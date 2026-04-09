کراچی، مختلف واقعات میں 1 شخص جاں بحق، 2 زخمی، ایک شہری ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا

زخمیوں کو طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے

منور خان April 09, 2026
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوگئے جس میں ایک شہری ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنا ۔

تفصیلات کے مطابق بن قاسم کے علاقے پپری پٹھان کالونی ہوٹل میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال لیجائی گئی۔

ایس ایچ او بن قاسم فیصل رفیق نے بتایا کہ مقتول کی شناخت 41 سالہ اللہ نور کے نام سے کی گئی جس وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا مقتول ہوٹل پر کھانا کھا رہا تھا۔

اس دوران 2 ملزمان جو کہ پیدل تھے آئے انھوں نے اسے فائرنگ کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا اور موقع سے پیدل ہی فرار ہوگئے۔

پولیس کو جائے وقوعہ سے 30 بور پستول کے خول ملے ہیں جبکہ کرائم سین یونٹ نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوعہ سے شواہد حاصل کیے ہیں تاہم قتل کا واقعہ بظاہر دشمنی کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔

مقتول کا آبائی تعلق وزیرستان سے تھا جبکہ وہ قریب ہی پٹھان کالونی کا رہائشی تھا ، پولیس واقعے سے متعلق مزید معلومات حاصل کر رہی ہے۔

ایک اور واقعہ میں سرجانی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر 36 سی خلفائے راشدین مسجد کے قریب فائرنگ سے 40 سالہ حمید اللہ نامی شخص شدید زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا۔

چھیپا حکام کا کہنا ہے کہ مضروب کو 2 گولیاں لگی ہیں جبکہ سرجانی ٹاؤن پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا ہے۔

دریں اثنا کورنگی گودام چورنگی کے قریب فائرنگ سے 40 سالہ عمران زخمی ہوگیا جسے طبی امداد کے لیے جناح اسپتال لیجایا گیا۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ واقعہ نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جس کی پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔
متعلقہ

Express News

کراچی، شہر بھر میں پولیس مقابلے، ایک ڈاکو ہلاک، 5 زخمیوں سمیت 6 ڈاکو گرفتار، ایک فرار

Express News

لکی مروت؛ پانی لینے کیلیے ٹیوب ویل جانے والی 6سالہ بچی کے ساتھ زیادتی

Express News

کراچی، مختلف علاقوں میں پولیس مقابلے، 4 زخمیوں سمیت 5 ملزمان گرفتار

Express News

کراچی، خمیسو گوٹھ میں گھر سے نوجوان لڑکی کی گلے میں پھندا لگی لاش برآمد

Express News

کراچی، لیاقت آباد میں پولیس مقابلہ، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

Express News

کراچی، لنڈا بازار کے قریب پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

