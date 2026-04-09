کراچی، اسٹیل ٹاؤن پولیس کا مقابلہ، 1 ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار، ایک فرار

کراچی:
شہر قائد میں اسٹیل ٹاؤن پولیس نے گھگھر پھاٹک کے قریب سے مبینہ مقابلے کے دوران ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا جسے فوری طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔
ترجمان ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کے مطابق گرفتار زخمی ڈاکو کی شناخت ایاز علی ولد سفر علی کے نام سے کی گئی جو کہ اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں سمیت دیگر جرائم کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا جس کا پولیس کرمنل ریکارڈ چیک کر رہی ہے۔
ڈاکو کے قبضے سے اسلحہ، گولیاں، نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی ہے۔
جبکہ مقابلے کے دوران دیگر ساتھی موقع سے فرار ہوگئے جن کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں کر رہی ہے ۔