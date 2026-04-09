بھارتی ریاست منی پور میں فسادات بھڑک اٹھے، پولیس کی شہریوں پراندھا دھند فائرنگ

مودی حکومت منی پور میں نسلی اور سماجی اختلافات کو مسلسل بڑھاوا دے رہی ہے

ویب ڈیسک April 09, 2026
مودی حکومت کی انتہا پسندانہ اور متعصبانہ پالیسیوں کے باعث خانہ جنگی کا شکار ریاست منی پور میں پھر نسلی فسادات پھوٹ پڑے ہیں۔

منی پور کشیدگی پر مودی سرکار نہ  صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے بلکہ سیاسی مقاصد کیلئے نسلی فسادات کو مزید ہوا دے رہی  ہے

بھارتی جریدے انڈیا ٹوڈے کے مطابق منی پورحکومت نے بشنوپور بم دھماکے میں 2بچوں کی موت اورخاتون کے زخمی ہونے پر5 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ بندکردیا. واقعہ کے بعد احتجاجی افراد نے تھانے کے سامنے ٹائرجلا کر چیک پوسٹ کو نقصان پہنچایا.

مشتعل ہجوم کا پولیس کیمپ پر حملہ،اہلکاروں کی جوابی فائرنگ میں کم ازکم 19افراد شدیدزخمی ہوگئے. مقامی جریدے منی پورپوسٹ کے مطابق احتجاج کے دوران غاصب بھارتی فوج نے عوام کیلئے تیل لے جانے والے 2 ٹینکر چھیننے کی کوشش کی اور مزاحمت پرخودہی انہیں جلاڈالا.

مقامی افراد کی طرف سے منی پور میں جاری فسادات اور جانی و مالی نقصانات پر مودی حکومت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جارہا ہے. ماہرین کے مطابق ہندوستانی فوج اپنے مذموم مفادات کی خاطر عام شہریوں کے جان ومال کو نشانہ بنانے والی دہشت گرد تنظیم کا بھیانک روپ دھار چکی ہے.
متعلقہ

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز پر ٹول ٹیکس؛ ادائیگی کرپٹو کرنسی میں

Express News

اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ پر حملے؛ ایران نے آبنائے ہرمز پھر بند کردی

Express News

اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رہے تو ایران جنگ بندی سے دستبردار ہوسکتا ہے؛ ایرانی میڈیا

Express News

ایران پر عائد پابندیوں کو نرم اور ٹیرف کو کم کردیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ٹرمپ کا ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والے ملک پر 50 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان

Express News

ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والی سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن پر حملہ؛ رائٹرز

