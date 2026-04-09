ٹرمپ کی جنگ بندی منصوبے کے مکمل نفاذ تک فوج کو ایران کے قریب رہنے کی ہدایت

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی فوجی دستے ایران اور اس کے ارد گرد تعینات رہیں گے جب تک کہ تہران معاہدے کی مکمل تعمیل نہیں کرتا۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے ایران کو انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں پہلے سے کہیں زیادہ شدید ردعمل سامنے آئے گا۔
ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ تمام امریکی بحری جہاز، ہوائی جہاز، اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے جب تک کہ معاہدے کی مکمل تعمیل نہیں ہو جاتی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے اور ’شوٹنگ‘ شروع ہوتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوط حملہ ہوگا جو کسی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ٹرمپ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا اور آبنائے ہرمز تجارتی جہاز رانی کے لیے کھلا اور محفوظ رہے گا۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ اس دوران ہماری عظیم فوج آرام کر رہی ہے اور اپنی اگلی فتح کا انتظار کر رہی ہے۔