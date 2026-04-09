تحریک انصاف کے دورِ میں خود مختار سرکاری محکموں کے احتساب میں حکومت ہی رکاوٹ بنی رہی

احتساب کا نعرہ لگانے والی سرکار خود احتساب کے عمل میں دیوار بن گئی، پی اے سی ون اجلاس میں نئے انکشافات سامنے آگئے

ویب ڈیسک April 09, 2026
احتساب کا نعرہ لگانے والی سرکار خود احتساب کے عمل میں دیوار بن گئی، پی اے سی ون اجلاس میں نئے انکشافات سامنے آگئے۔

اجلاس میں بتایا گیا کہ تحریک انصاف کے دورِ حکومت میں خود مختار سرکاری محکموں کے احتساب میں حکومت ہی رکاوٹ بنی رہی۔

قواعد کے مطابق خود مختار سرکاری اداروں کے آڈٹ کے لیے نجی آڈٹ کمپنی کی منظوری حکومت دیتی ہے، تاہم عثمان بزدار حکومت نے متعدد اداروں کے آڈٹ کے لیے نجی آڈٹ فرموں کی منظوری نہیں دی۔

آڈٹ فرم کی منظوری نہ ہونے کے باعث سنگین مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی نہ ہو سکی، جس پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون نے تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں خود مختار محکموں کا آڈٹ نہ ہونے پر کمیٹی اراکین حیران رہ گئے۔

چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون افتخار چھچھر نے سوال اٹھایا کہ اب خود مختار سرکاری محکموں کا آڈٹ کیسے ہوگا؟ جس پر آڈٹ ڈیپارٹمنٹ نے بتایا کہ قواعد میں تبدیلی کرکے خود مختار محکموں کا آڈٹ کیا جائے گا۔
