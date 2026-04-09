مقبوضہ بیت المقدس: اسرائیلی حکام نے 40 روز تک بند رہنے کے بعد مسجد الاقصیٰ کو نمازیوں کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے، جس کے بعد بڑی تعداد میں فلسطینی مسلمان عبادت کے لیے مسجد پہنچ گئے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق مسجد الاقصیٰ کو صبح سویرے کھولا گیا، جہاں سیکیورٹی پابندیوں میں نرمی کے بعد نمازیوں کو داخلے کی اجازت دی گئی۔ مسجد کھلتے ہی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے اس مقدس مقام کا رخ کیا اور نماز ادا کی۔
اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں دیگر مقدس مقامات کو بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جس سے مذہبی سرگرمیوں کی بحالی شروع ہو گئی ہے۔
اسرائیل نے ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مسجد الاقصیٰ سمیت کئی مقدس مقامات کو بند کر دیا تھا۔ اب 40 دن بعد ان مقامات کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
ماہرین کے مطابق اس اقدام سے علاقے میں وقتی طور پر مذہبی سرگرمیوں میں بہتری آئے گی، تاہم مجموعی صورتحال اب بھی حساس ہے۔