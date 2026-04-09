40 دن کی طویل بندش کے بعد مسجد الاقصیٰ کے دروازے نمازیوں کیلئے کھل گئے

مسجد کھلتے ہی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے اس مقدس مقام کا رخ کیا اور نماز ادا کی

ویب ڈیسک April 09, 2026
facebook whatsup

مقبوضہ بیت المقدس: اسرائیلی حکام نے 40 روز تک بند رہنے کے بعد مسجد الاقصیٰ کو نمازیوں کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے، جس کے بعد بڑی تعداد میں فلسطینی مسلمان عبادت کے لیے مسجد پہنچ گئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق مسجد الاقصیٰ کو صبح سویرے کھولا گیا، جہاں سیکیورٹی پابندیوں میں نرمی کے بعد نمازیوں کو داخلے کی اجازت دی گئی۔ مسجد کھلتے ہی عقیدت مندوں کی بڑی تعداد نے اس مقدس مقام کا رخ کیا اور نماز ادا کی۔

اسرائیلی حکام کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس میں دیگر مقدس مقامات کو بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جس سے مذہبی سرگرمیوں کی بحالی شروع ہو گئی ہے۔

اسرائیل نے ایران کے ساتھ حالیہ جنگ کے بعد سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر مسجد الاقصیٰ سمیت کئی مقدس مقامات کو بند کر دیا تھا۔ اب 40 دن بعد ان مقامات کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

ماہرین کے مطابق اس اقدام سے علاقے میں وقتی طور پر مذہبی سرگرمیوں میں بہتری آئے گی، تاہم مجموعی صورتحال اب بھی حساس ہے۔
facebook whatsup

Express News

Express News

Express News

Express News

Express News

Express News

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو